Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра
2026-05-23T05:23+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же самое говорил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, это вызывало лишь безмерное возмущение, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. Ранее Мадьяр в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что политика Европейского союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине, и признал, что российский газ намного дешевле сжиженного природного газа, поставляемого через Балтику. "Когда Орбан сделал это заявление, возмущению не было конца. Говорилось о "кремлевских агентах", "раздроблении западного единства" и "пророссийской риторике". Когда новый премьер-министр Венгрии делает подобное заявление, это "предвестник политического реализма, который все больше проникает в Европу". В политике важнее не то, что сказано, а кто это говорит", - написал Миллер в соцсети Х. Он также сравнил эту ситуацию с тем, как меняется вкус вина в зависимости от того, из чего его пьют - из хрустального бокала или же из горчичной банки.
