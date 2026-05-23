https://1prime.ru/20260523/eks-premer-870156442.html

Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра

Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра - 23.05.2026, ПРАЙМ

Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра

Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T05:23+0300

2026-05-23T05:23+0300

2026-05-23T06:16+0300

энергетика

газ

экономика

венгрия

европа

польша

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870156442.jpg?1779506163

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же самое говорил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, это вызывало лишь безмерное возмущение, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. Ранее Мадьяр в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что политика Европейского союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине, и признал, что российский газ намного дешевле сжиженного природного газа, поставляемого через Балтику. "Когда Орбан сделал это заявление, возмущению не было конца. Говорилось о "кремлевских агентах", "раздроблении западного единства" и "пророссийской риторике". Когда новый премьер-министр Венгрии делает подобное заявление, это "предвестник политического реализма, который все больше проникает в Европу". В политике важнее не то, что сказано, а кто это говорит", - написал Миллер в соцсети Х. Он также сравнил эту ситуацию с тем, как меняется вкус вина в зависимости от того, из чего его пьют - из хрустального бокала или же из горчичной банки.

венгрия

европа

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, европа, польша, виктор орбан