Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260523/eks-premer-870156442.html
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра - 23.05.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра
Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T05:23+0300
2026-05-23T06:16+0300
энергетика
газ
экономика
венгрия
европа
польша
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870156442.jpg?1779506163
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же самое говорил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, это вызывало лишь безмерное возмущение, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. Ранее Мадьяр в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что политика Европейского союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине, и признал, что российский газ намного дешевле сжиженного природного газа, поставляемого через Балтику. "Когда Орбан сделал это заявление, возмущению не было конца. Говорилось о "кремлевских агентах", "раздроблении западного единства" и "пророссийской риторике". Когда новый премьер-министр Венгрии делает подобное заявление, это "предвестник политического реализма, который все больше проникает в Европу". В политике важнее не то, что сказано, а кто это говорит", - написал Миллер в соцсети Х. Он также сравнил эту ситуацию с тем, как меняется вкус вина в зависимости от того, из чего его пьют - из хрустального бокала или же из горчичной банки.
венгрия
европа
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, европа, польша, виктор орбан
Энергетика, Газ, Экономика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Виктор Орбан
05:23 23.05.2026 (обновлено: 06:16 23.05.2026)
 
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра

Экс-премьер Польши Миллер: слова Мадьяра о российском газе говорят о лицемерии Европы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же самое говорил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, это вызывало лишь безмерное возмущение, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
Ранее Мадьяр в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что политика Европейского союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине, и признал, что российский газ намного дешевле сжиженного природного газа, поставляемого через Балтику.
"Когда Орбан сделал это заявление, возмущению не было конца. Говорилось о "кремлевских агентах", "раздроблении западного единства" и "пророссийской риторике". Когда новый премьер-министр Венгрии делает подобное заявление, это "предвестник политического реализма, который все больше проникает в Европу". В политике важнее не то, что сказано, а кто это говорит", - написал Миллер в соцсети Х.
Он также сравнил эту ситуацию с тем, как меняется вкус вина в зависимости от того, из чего его пьют - из хрустального бокала или же из горчичной банки.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазВЕНГРИЯЕВРОПАПОЛЬШАВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала