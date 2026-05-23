Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила эффективность импактных алмазов - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260523/ekspert-870155230.html
Эксперт оценила эффективность импактных алмазов
Эксперт оценила эффективность импактных алмазов - 23.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила эффективность импактных алмазов
Импактные алмазы могут быть эффективнее промышленных или синтетических камней при разработке режущих шлифовочных инструментов, такое мнение высказала РИА... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T03:46+0300
2026-05-23T03:46+0300
промышленность
экономика
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870155230.jpg?1779497210
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Импактные алмазы могут быть эффективнее промышленных или синтетических камней при разработке режущих шлифовочных инструментов, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Импактные алмазы образуются в результате падения метеорита на Землю. Крупнейшее в мире месторождение подобных кристаллов находится в Попигайском кратере в Сибири, который возник около 35 миллионов лет назад. В отличие от кимберлитовых алмазов эти камни, как правило, небольшого размера, непрозрачны и имеют дефекты. При этом они обладают уникальными свойствами, например, высокой абразивностью и стойкостью к высоким температурам. "Для основного промышленного применения алмазов, - для разработки режущих, шлифочных инструментов, например, в пилах для резки бетона, бурения глубоких скважин, для сверхточной обработки оптики и сверхтвердых материалов, в ряде случаев использовать импактные алмазы может быть эффективнее", - рассказала Левашенко. По ее словам, последние научные исследования в области минералогии РАН за 2019-2026 годы показывают, что есть основания считать такую продукцию ценнее синтетики и других промышленных алмазов. Например, композиты и микропорошки, которые потом применяются для производства инструментов для резки или бурения, по результатам различных испытаний демонстрировали высокую износостойкость (в 3–6 раз в сравнении с аналогами) и термоустойчивость к экстремальным температурам. Так, продукция на их основе может меньше стираться при эксплуатации, лучше шлифовать поверхность, объяснила эксперт. "Их свойства могут позволить импактным алмазам стать альтернативой китайской синтетике в высокотехнологичных отраслях мировой промышленности... можно рассмотреть этот ресурс для точечного замещения промышленных алмазов в отраслях электроники, оборонной промышленности, ракетостроении, машиностроении, медицине, атомной энергетике", - добавила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, ран
Промышленность, Экономика, РАН
03:46 23.05.2026
 
Эксперт оценила эффективность импактных алмазов

Эксперт Левашенко: импактные алмазы могут быть эффективнее синтетических

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Импактные алмазы могут быть эффективнее промышленных или синтетических камней при разработке режущих шлифовочных инструментов, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Импактные алмазы образуются в результате падения метеорита на Землю. Крупнейшее в мире месторождение подобных кристаллов находится в Попигайском кратере в Сибири, который возник около 35 миллионов лет назад. В отличие от кимберлитовых алмазов эти камни, как правило, небольшого размера, непрозрачны и имеют дефекты. При этом они обладают уникальными свойствами, например, высокой абразивностью и стойкостью к высоким температурам.
"Для основного промышленного применения алмазов, - для разработки режущих, шлифочных инструментов, например, в пилах для резки бетона, бурения глубоких скважин, для сверхточной обработки оптики и сверхтвердых материалов, в ряде случаев использовать импактные алмазы может быть эффективнее", - рассказала Левашенко.
По ее словам, последние научные исследования в области минералогии РАН за 2019-2026 годы показывают, что есть основания считать такую продукцию ценнее синтетики и других промышленных алмазов.
Например, композиты и микропорошки, которые потом применяются для производства инструментов для резки или бурения, по результатам различных испытаний демонстрировали высокую износостойкость (в 3–6 раз в сравнении с аналогами) и термоустойчивость к экстремальным температурам.
Так, продукция на их основе может меньше стираться при эксплуатации, лучше шлифовать поверхность, объяснила эксперт.
"Их свойства могут позволить импактным алмазам стать альтернативой китайской синтетике в высокотехнологичных отраслях мировой промышленности... можно рассмотреть этот ресурс для точечного замещения промышленных алмазов в отраслях электроники, оборонной промышленности, ракетостроении, машиностроении, медицине, атомной энергетике", - добавила она.
 
ЭкономикаПромышленностьРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала