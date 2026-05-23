Эксперт назвал самый распространенный миф о молочных продуктах - 23.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самый распространенный миф о молочных продуктах
2026-05-23T05:17+0300
05:17 23.05.2026
 
Эксперт назвал самый распространенный миф о молочных продуктах

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Самый распространенный миф о молочной продукции связан с тем, что многие считают, что данный продукт не нужен взрослому человеку, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов.
"Один из самых распространенных мифов связан с тем, что молочные продукты якобы "не нужны взрослому человеку". На практике это не совсем верный взгляд", - сказал Алисултанов.
По его словам, молочные продукты остаются одним из наиболее доступных источников белка, кальция и ряда витаминов и их роль в рационе питания крайне важна. При этом необходимо понимать, что молочные продукты - это не только молоко, а еще и йогурты, творог, кефир, сыры и другие продукты, произведенные из молока, с разным составом и свойствами.
Помимо этого люди уверены, что любое неприятное ощущение после еды - это "непереносимость молочки". Однако истинная лактозная недостаточность требует диагностики, а не самодиагноза по видео из интернета. Отмечается, что даже люди со сниженной переносимостью лактозы часто спокойно употребляют кисломолочные продукты или сыры, где содержание лактозы значительно ниже.
Эксперт подчеркнул, что еще один популярный миф - это связь молочных продуктов с "воспалением" и ухудшением состояния кожи. По его словам, прямой связи здесь не существует, а на состояние кожи влияет множество факторов, в том числе стресс, генетика, гормональный фон, общий рацион, режим сна и уровень физической активности.
Также существует и устойчивый миф о том, что молочные продукты способствуют набору веса, однако это зависит не от одного продукта, а от общего рациона питания и образа жизни. Более того, продукты с высоким содержанием белка могут, наоборот, дольше поддерживать чувство сытости и помогать контролировать рацион.
Отдельно отмечается и страх потребителей перед "ненатуральностью" современных молочных продуктов. Так, покупателей нередко пугают длинные составы, незнакомые названия ингредиентов или большой срок хранения, но длинный срок годности не означает, что продукт вредный: на него влияют качество сырого молока, технология производства, упаковка и условия хранения.
Алисултанов также обратил внимание на то, что все ингредиенты, которые используются ответственными производителями при производстве, разрешены в пищевой индустрии, а современные технологии позволяют произвести вкусный и полезный продукт без использования сомнительных ингредиентов.
Главный риск в настоящее время связан не столько с самими продуктами, сколько с попыткой делить еду на "абсолютно полезную" и "абсолютно вредную". "Рацион человека гораздо сложнее любой трендовой схемы питания. Поэтому при выборе продуктов важнее ориентироваться на разнообразие, баланс и собственное самочувствие, а не на громкие мифы из интернета", - заключил Алисултанов.
 
