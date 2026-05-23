https://1prime.ru/20260523/energodar-870166923.html
Критическая инфраструктура Энергодара запитана от резервных источников
Критическая инфраструктура Энергодара запитана от резервных источников - 23.05.2026, ПРАЙМ
Критическая инфраструктура Энергодара запитана от резервных источников
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T20:49+0300
2026-05-23T20:49+0300
2026-05-23T20:49+0300
энергетика
газ
энергодар
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Максим Пухов. Пухов ранее в субботу сообщал РИА Новости, что ВСУ непрерывно атакуют дронами Энергодар, в результате чего в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов. "Город вторые сутки обесточен, делается все возможное для восстановления энергоснабжения. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников", - сказал Пухов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщил о продолжающихся аварийно-восстановительных работах в регионе, где уже несколько суток нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.
https://1prime.ru/20260523/vsu-870166129.html
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_48f84bc87850e3adee03c0de02458020.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, энергодар, всу, запорожская аэс
Энергетика, Газ, Энергодар, ВСУ, Запорожская АЭС
Критическая инфраструктура Энергодара запитана от резервных источников
Глава администрации Энергодара Пухов: город обесточен, критическая инфраструктура запитана
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Максим Пухов.
Пухов ранее в субботу сообщал РИА Новости, что ВСУ
непрерывно атакуют дронами Энергодар, в результате чего в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов.
"Город вторые сутки обесточен, делается все возможное для восстановления энергоснабжения. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников", - сказал Пухов.
Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщил о продолжающихся аварийно-восстановительных работах в регионе, где уже несколько суток нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС