Критическая инфраструктура Энергодара запитана от резервных источников

2026-05-23T20:49+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Максим Пухов. Пухов ранее в субботу сообщал РИА Новости, что ВСУ непрерывно атакуют дронами Энергодар, в результате чего в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов. "Город вторые сутки обесточен, делается все возможное для восстановления энергоснабжения. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников", - сказал Пухов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщил о продолжающихся аварийно-восстановительных работах в регионе, где уже несколько суток нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.

