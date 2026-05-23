"Это цель". Во Франции сделали резкое заявление о войне с Россией - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Это цель". Во Франции сделали резкое заявление о войне с Россией - 23.05.2026, ПРАЙМ
Возможная война с Россией станет тяжелым ударом для Евросоюза, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 23.05.2026, ПРАЙМ
Киев, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, ЕС, НАТО, УКРАИНА
Филиппо: конфликт с Россией обернется катастрофой для Евросоюза

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Возможная война с Россией станет тяжелым ударом для Евросоюза, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Разве наша цель — это война с Россией? Чтобы создать в ЕС "европейскую армию", провести силовой переворот в пользу "европейского государства" и одновременно позволить (Президенту Франции Эммануэлю — Прим. ред.) Макрону отложить президентские выборы?" — обрушился с критикой он.
Политик также выступил за прекращение поддержки Киева.
"Остановитесь! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины, войны и коррупции!" — подчеркнул Филиппо.
В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс усиливает военное присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле при этом подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для ее интересов. Вместе с тем Россия остается открытой к диалогу на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не намерена ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно используют тему мнимой угрозы для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.
