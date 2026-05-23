https://1prime.ru/20260523/fermery-870153506.html

Фермеры ЕС сэкономят сто миллионов евро в год благодаря договору с Мексикой

Фермеры ЕС сэкономят сто миллионов евро в год благодаря договору с Мексикой - 23.05.2026, ПРАЙМ

Фермеры ЕС сэкономят сто миллионов евро в год благодаря договору с Мексикой

Фермеры Евросоюза будут экономить 100 миллионов евро в год благодаря отмене тарифов в рамках нового торгового соглашения с Мексикой, заявила в пятницу глава... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T00:34+0300

2026-05-23T00:34+0300

2026-05-23T01:30+0300

экономика

мировая экономика

финансы

мексика

южная америка

европа

урсула фон дер ляйен

клаудия шейнбаум

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870153506.jpg?1779489045

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Фермеры Евросоюза будут экономить 100 миллионов евро в год благодаря отмене тарифов в рамках нового торгового соглашения с Мексикой, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это соглашение открывает для них (европейских фермеров - ред.) новые возможности за счет отмены пошлин, что позволит экспортерам сельхозпродукции ЕС экономить до 100 миллионов евро в год", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и главой Евросовета Антониу Коштой в Мексике. Фон дер Ляйен добавила, что Мексика - это "огромный" рынок сельскохозяйственной продукции. В пятницу в Мехико прошло подписание обновленного глобального соглашения (MGA) и промежуточного торгового соглашения (ITA) между ЕС и Мексикой. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.

мексика

южная америка

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, мексика, южная америка, европа, урсула фон дер ляйен, клаудия шейнбаум, ес, ек, евросовет