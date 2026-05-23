Фермеры ЕС сэкономят сто миллионов евро в год благодаря договору с Мексикой
2026-05-23T00:34+0300
2026-05-23T01:30+0300
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Фермеры Евросоюза будут экономить 100 миллионов евро в год благодаря отмене тарифов в рамках нового торгового соглашения с Мексикой, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это соглашение открывает для них (европейских фермеров - ред.) новые возможности за счет отмены пошлин, что позволит экспортерам сельхозпродукции ЕС экономить до 100 миллионов евро в год", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и главой Евросовета Антониу Коштой в Мексике. Фон дер Ляйен добавила, что Мексика - это "огромный" рынок сельскохозяйственной продукции. В пятницу в Мехико прошло подписание обновленного глобального соглашения (MGA) и промежуточного торгового соглашения (ITA) между ЕС и Мексикой. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
00:34 23.05.2026 (обновлено: 01:30 23.05.2026)
 
Глава ЕК фон дер Ляйен: фермеры Евросоюза будут экономить сто миллионов евро в год

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Фермеры Евросоюза будут экономить 100 миллионов евро в год благодаря отмене тарифов в рамках нового торгового соглашения с Мексикой, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это соглашение открывает для них (европейских фермеров - ред.) новые возможности за счет отмены пошлин, что позволит экспортерам сельхозпродукции ЕС экономить до 100 миллионов евро в год", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и главой Евросовета Антониу Коштой в Мексике.
Фон дер Ляйен добавила, что Мексика - это "огромный" рынок сельскохозяйственной продукции.
В пятницу в Мехико прошло подписание обновленного глобального соглашения (MGA) и промежуточного торгового соглашения (ITA) между ЕС и Мексикой.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
 
