"Дело не в золоте". Что страна НАТО ищет на границе с Россией

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Финская компания Endomines сообщила о результатах бурения и выявлении новых золотоносных зон в районе Укколанваара на Карельской золотоносной линии — недалеко от границы с Россией. Насколько масштабна находка и каковы её возможные последствия для приграничья?⛏️ Велики ли запасыТочно прикинуть новые объёмы пока нельзя. Endomines сообщает не о финальной оценке, а о предварительных результатах. Последняя опубликованная оценка ресурсов компании по Пампало и Карельской золотоносной линии на конец 2025 года — 619,6 тысячи унций золота (около 19,27 тонны). Это заметный региональный актив, но не месторождение мирового класса. Крупнейшие мировые золоторудные провинции измеряются миллионами и десятками миллионов унций. Запасы важны для Финляндии и Северной Европы, но говорить о глобальном масштабе не приходится.🌍 Значимость для мирового рынкаДля мирового рынка золота это событие почти незначимо. Даже если проект будет расширен, речь идёт о локальном европейском производстве. Производство Пампало в 2025 году оценивалось примерно в 16 630 унций (517,2 кг золота), а стратегическая цель Endomines к 2030 году — 70–100 тысяч унций в год. Это важно для самой компании и для финской золотодобычи, но мало на фоне мирового производства, измеряемого тысячами тонн в год.🌿 Влияние на приграничьеПрямого экономического эффекта для российского приграничья ждать не стоит, потому что добыча, лицензии, рабочие места, налоги и инфраструктура находятся на территории Финляндии. Потенциальные последствия для России скорее косвенные: экологический мониторинг трансграничных вод, рост промышленной активности рядом с границей, усиление транспортной нагрузки в финской Северной Карелии и необходимость внимательнее следить за горнодобывающими проектами в приграничной зоне. Пока речь идёт не о запуске крупного карьера, а о разведке.🧭 Есть ли запасы на нашей сторонеГеологически такой вопрос логичен: район относится к Фенноскандинавскому щиту и архейской Карельской провинции, где зеленокаменные пояса продолжаются через границы. В научной литературе Хатту/Иломантси рассматриваются как часть более крупной системы Иломантси–Костомукша, и российская Карелия также имеет золотоносные проявления. Но из этого не следует автоматически, что та же промышленно значимая жила продолжается на российскую сторону. Это требует отдельных геологоразведочных данных, бурения и оценки ресурсов.⛏️ Будет ли Россия осваиватьОсвоение возможно только при наличии подтверждённых запасов, лицензий, экономической целесообразности и инфраструктуры. В российской Карелии золотоносность известна, но исторически она существенно уступала Финляндии и Швеции по масштабам промышленной добычи. За историю освоения в российской Карелии добыто около 150 кг золота, тогда как в Финляндии — около 100 тонн, а в Швеции — более 400 тонн. Изучать российскую сторону имеет смысл, но говорить о неизбежном освоении пока нет оснований.🛡️ Безопасность и конфликт интересовСам факт добычи золота в Финляндии не создаёт автоматического конфликта интересов с Россией: недра находятся в финской юрисдикции, а деятельность регулируется финским законодательством. Но после вступления Финляндии в НАТО любая интенсивная промышленная активность у границы объективно получает дополнительное измерение безопасности. России важно отслеживать не только военные риски, но и инфраструктурные изменения, транспортные системы, энергоснабжение, экологические последствия и возможное появление объектов двойного назначения. Главный риск здесь не в самом золоте, а в сочетании приграничной промышленной активности, новой военно-политической конфигурации и общего снижения доверия между Россией и странами НАТО.Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Финская компания Endomines сообщила о результатах бурения и выявлении новых золотоносных зон в районе Укколанваара на Карельской золотоносной линии — недалеко от границы с Россией. Насколько масштабна находка и каковы её возможные последствия для приграничья?
⛏️ Велики ли запасы
Точно прикинуть новые объёмы пока нельзя. Endomines сообщает не о финальной оценке, а о предварительных результатах. Последняя опубликованная оценка ресурсов компании по Пампало и Карельской золотоносной линии на конец 2025 года — 619,6 тысячи унций золота (около 19,27 тонны). Это заметный региональный актив, но не месторождение мирового класса. Крупнейшие мировые золоторудные провинции измеряются миллионами и десятками миллионов унций. Запасы важны для Финляндии и Северной Европы, но говорить о глобальном масштабе не приходится.
🌍 Значимость для мирового рынка
Для мирового рынка золота это событие почти незначимо. Даже если проект будет расширен, речь идёт о локальном европейском производстве. Производство Пампало в 2025 году оценивалось примерно в 16 630 унций (517,2 кг золота), а стратегическая цель Endomines к 2030 году — 70–100 тысяч унций в год. Это важно для самой компании и для финской золотодобычи, но мало на фоне мирового производства, измеряемого тысячами тонн в год.
🌿 Влияние на приграничье
Прямого экономического эффекта для российского приграничья ждать не стоит, потому что добыча, лицензии, рабочие места, налоги и инфраструктура находятся на территории Финляндии. Потенциальные последствия для России скорее косвенные: экологический мониторинг трансграничных вод, рост промышленной активности рядом с границей, усиление транспортной нагрузки в финской Северной Карелии и необходимость внимательнее следить за горнодобывающими проектами в приграничной зоне. Пока речь идёт не о запуске крупного карьера, а о разведке.
🧭 Есть ли запасы на нашей стороне
Геологически такой вопрос логичен: район относится к Фенноскандинавскому щиту и архейской Карельской провинции, где зеленокаменные пояса продолжаются через границы. В научной литературе Хатту/Иломантси рассматриваются как часть более крупной системы Иломантси–Костомукша, и российская Карелия также имеет золотоносные проявления. Но из этого не следует автоматически, что та же промышленно значимая жила продолжается на российскую сторону. Это требует отдельных геологоразведочных данных, бурения и оценки ресурсов.
⛏️ Будет ли Россия осваивать
Освоение возможно только при наличии подтверждённых запасов, лицензий, экономической целесообразности и инфраструктуры. В российской Карелии золотоносность известна, но исторически она существенно уступала Финляндии и Швеции по масштабам промышленной добычи. За историю освоения в российской Карелии добыто около 150 кг золота, тогда как в Финляндии — около 100 тонн, а в Швеции — более 400 тонн. Изучать российскую сторону имеет смысл, но говорить о неизбежном освоении пока нет оснований.
🛡️ Безопасность и конфликт интересов
Сам факт добычи золота в Финляндии не создаёт автоматического конфликта интересов с Россией: недра находятся в финской юрисдикции, а деятельность регулируется финским законодательством. Но после вступления Финляндии в НАТО любая интенсивная промышленная активность у границы объективно получает дополнительное измерение безопасности. России важно отслеживать не только военные риски, но и инфраструктурные изменения, транспортные системы, энергоснабжение, экологические последствия и возможное появление объектов двойного назначения. Главный риск здесь не в самом золоте, а в сочетании приграничной промышленной активности, новой военно-политической конфигурации и общего снижения доверия между Россией и странами НАТО.
Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.