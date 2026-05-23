Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дело не в золоте". Что страна НАТО ищет на границе с Россией - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/finlyandiya-870076993.html
"Дело не в золоте". Что страна НАТО ищет на границе с Россией
"Дело не в золоте". Что страна НАТО ищет на границе с Россией - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Дело не в золоте". Что страна НАТО ищет на границе с Россией
Финская компания Endomines сообщила о результатах бурения и выявлении новых золотоносных зон в районе Укколанваара на Карельской золотоносной линии — недалеко... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T05:05+0300
2026-05-23T05:05+0300
мнения аналитиков
промышленность
финляндия
карелия
нато
золото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870076993.jpg?1779501900
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Финская компания Endomines сообщила о результатах бурения и выявлении новых золотоносных зон в районе Укколанваара на Карельской золотоносной линии — недалеко от границы с Россией. Насколько масштабна находка и каковы её возможные последствия для приграничья?⛏️ Велики ли запасыТочно прикинуть новые объёмы пока нельзя. Endomines сообщает не о финальной оценке, а о предварительных результатах. Последняя опубликованная оценка ресурсов компании по Пампало и Карельской золотоносной линии на конец 2025 года — 619,6 тысячи унций золота (около 19,27 тонны). Это заметный региональный актив, но не месторождение мирового класса. Крупнейшие мировые золоторудные провинции измеряются миллионами и десятками миллионов унций. Запасы важны для Финляндии и Северной Европы, но говорить о глобальном масштабе не приходится.🌍 Значимость для мирового рынкаДля мирового рынка золота это событие почти незначимо. Даже если проект будет расширен, речь идёт о локальном европейском производстве. Производство Пампало в 2025 году оценивалось примерно в 16 630 унций (517,2 кг золота), а стратегическая цель Endomines к 2030 году — 70–100 тысяч унций в год. Это важно для самой компании и для финской золотодобычи, но мало на фоне мирового производства, измеряемого тысячами тонн в год.🌿 Влияние на приграничьеПрямого экономического эффекта для российского приграничья ждать не стоит, потому что добыча, лицензии, рабочие места, налоги и инфраструктура находятся на территории Финляндии. Потенциальные последствия для России скорее косвенные: экологический мониторинг трансграничных вод, рост промышленной активности рядом с границей, усиление транспортной нагрузки в финской Северной Карелии и необходимость внимательнее следить за горнодобывающими проектами в приграничной зоне. Пока речь идёт не о запуске крупного карьера, а о разведке.🧭 Есть ли запасы на нашей сторонеГеологически такой вопрос логичен: район относится к Фенноскандинавскому щиту и архейской Карельской провинции, где зеленокаменные пояса продолжаются через границы. В научной литературе Хатту/Иломантси рассматриваются как часть более крупной системы Иломантси–Костомукша, и российская Карелия также имеет золотоносные проявления. Но из этого не следует автоматически, что та же промышленно значимая жила продолжается на российскую сторону. Это требует отдельных геологоразведочных данных, бурения и оценки ресурсов.⛏️ Будет ли Россия осваиватьОсвоение возможно только при наличии подтверждённых запасов, лицензий, экономической целесообразности и инфраструктуры. В российской Карелии золотоносность известна, но исторически она существенно уступала Финляндии и Швеции по масштабам промышленной добычи. За историю освоения в российской Карелии добыто около 150 кг золота, тогда как в Финляндии — около 100 тонн, а в Швеции — более 400 тонн. Изучать российскую сторону имеет смысл, но говорить о неизбежном освоении пока нет оснований.🛡️ Безопасность и конфликт интересовСам факт добычи золота в Финляндии не создаёт автоматического конфликта интересов с Россией: недра находятся в финской юрисдикции, а деятельность регулируется финским законодательством. Но после вступления Финляндии в НАТО любая интенсивная промышленная активность у границы объективно получает дополнительное измерение безопасности. России важно отслеживать не только военные риски, но и инфраструктурные изменения, транспортные системы, энергоснабжение, экологические последствия и возможное появление объектов двойного назначения. Главный риск здесь не в самом золоте, а в сочетании приграничной промышленной активности, новой военно-политической конфигурации и общего снижения доверия между Россией и странами НАТО.Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук
финляндия
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Алексей Лерон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863000500_66:0:681:615_100x100_80_0_0_4338172a60d847f0f5c9d8dc52cc6ef2.jpg
Алексей Лерон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863000500_66:0:681:615_100x100_80_0_0_4338172a60d847f0f5c9d8dc52cc6ef2.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, промышленность, финляндия, карелия, нато, золото
Мнения аналитиков, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, Карелия, НАТО, золото
05:05 23.05.2026
 
"Дело не в золоте". Что страна НАТО ищет на границе с Россией

Экономист Лерон: золотодобыча на границе с Россией может стать новым риском

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Алексей Лерон, независимый финансовый-экономический эксперт, кандидат экономических наук
Алексей Лерон
Экономист
Все материалы
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Финская компания Endomines сообщила о результатах бурения и выявлении новых золотоносных зон в районе Укколанваара на Карельской золотоносной линии — недалеко от границы с Россией. Насколько масштабна находка и каковы её возможные последствия для приграничья?

⛏️ Велики ли запасы

Точно прикинуть новые объёмы пока нельзя. Endomines сообщает не о финальной оценке, а о предварительных результатах. Последняя опубликованная оценка ресурсов компании по Пампало и Карельской золотоносной линии на конец 2025 года — 619,6 тысячи унций золота (около 19,27 тонны). Это заметный региональный актив, но не месторождение мирового класса. Крупнейшие мировые золоторудные провинции измеряются миллионами и десятками миллионов унций. Запасы важны для Финляндии и Северной Европы, но говорить о глобальном масштабе не приходится.

🌍 Значимость для мирового рынка

Для мирового рынка золота это событие почти незначимо. Даже если проект будет расширен, речь идёт о локальном европейском производстве. Производство Пампало в 2025 году оценивалось примерно в 16 630 унций (517,2 кг золота), а стратегическая цель Endomines к 2030 году — 70–100 тысяч унций в год. Это важно для самой компании и для финской золотодобычи, но мало на фоне мирового производства, измеряемого тысячами тонн в год.

🌿 Влияние на приграничье

Прямого экономического эффекта для российского приграничья ждать не стоит, потому что добыча, лицензии, рабочие места, налоги и инфраструктура находятся на территории Финляндии. Потенциальные последствия для России скорее косвенные: экологический мониторинг трансграничных вод, рост промышленной активности рядом с границей, усиление транспортной нагрузки в финской Северной Карелии и необходимость внимательнее следить за горнодобывающими проектами в приграничной зоне. Пока речь идёт не о запуске крупного карьера, а о разведке.

🧭 Есть ли запасы на нашей стороне

Геологически такой вопрос логичен: район относится к Фенноскандинавскому щиту и архейской Карельской провинции, где зеленокаменные пояса продолжаются через границы. В научной литературе Хатту/Иломантси рассматриваются как часть более крупной системы Иломантси–Костомукша, и российская Карелия также имеет золотоносные проявления. Но из этого не следует автоматически, что та же промышленно значимая жила продолжается на российскую сторону. Это требует отдельных геологоразведочных данных, бурения и оценки ресурсов.

⛏️ Будет ли Россия осваивать

Освоение возможно только при наличии подтверждённых запасов, лицензий, экономической целесообразности и инфраструктуры. В российской Карелии золотоносность известна, но исторически она существенно уступала Финляндии и Швеции по масштабам промышленной добычи. За историю освоения в российской Карелии добыто около 150 кг золота, тогда как в Финляндии — около 100 тонн, а в Швеции — более 400 тонн. Изучать российскую сторону имеет смысл, но говорить о неизбежном освоении пока нет оснований.

🛡️ Безопасность и конфликт интересов

Сам факт добычи золота в Финляндии не создаёт автоматического конфликта интересов с Россией: недра находятся в финской юрисдикции, а деятельность регулируется финским законодательством. Но после вступления Финляндии в НАТО любая интенсивная промышленная активность у границы объективно получает дополнительное измерение безопасности. России важно отслеживать не только военные риски, но и инфраструктурные изменения, транспортные системы, энергоснабжение, экологические последствия и возможное появление объектов двойного назначения. Главный риск здесь не в самом золоте, а в сочетании приграничной промышленной активности, новой военно-политической конфигурации и общего снижения доверия между Россией и странами НАТО.
Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковПромышленностьФИНЛЯНДИЯКарелияНАТОзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала