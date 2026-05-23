https://1prime.ru/20260523/fitso-870170220.html

Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз, считает Фицо

Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз, считает Фицо - 23.05.2026, ПРАЙМ

Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз, считает Фицо

Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз, непонятно также, что она может дать объединению взамен, заявил премьер-министр Словакии Роберт... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T23:45+0300

2026-05-23T23:45+0300

2026-05-23T23:45+0300

политика

мировая экономика

украина

словакия

фрг

роберт фицо

фридрих мерц

ес

facebook

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg

БРАТИСЛАВА, 23 мая - ПРАЙМ. Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз, непонятно также, что она может дать объединению взамен, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС. "Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз… Такое политически ускоренное членство не готовой к этому страны в Евросоюз вызывает некоторые вопросы", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу. Он отметил, что некоторые страны годами добросовестно готовятся к членству в ЕС, даже принимая для этого "самоубийственные политические реформы и решения". "Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Примем их перед тем, как Украина получит невероятные европейские преимущества? Или им Брюссель покажет средний палец?" - добавил словацкий премьер. По мнению Фицо, непонятно также, что Украина может дать Европейскому союзу в обмен на такое привилегированное положение. В частности, он поинтересовался, приступит ли Украина к переговорам о мире и станет ли "более уступчивой к требованиям российской стороны", если получит статус "ассоциированного члена" Европейского союза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260523/zelenskiy-870169941.html

украина

словакия

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, словакия, фрг, роберт фицо, фридрих мерц, ес, facebook