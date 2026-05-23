"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища - 23.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
https://1prime.ru/20260523/gazprom-870163249.html
"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища
Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений, сообщил "Газпром". | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T15:16+0300
энергетика
газ
германия
франция
европа
газпром
gas infrastructure europe
gie
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений, сообщил "Газпром". "20 мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, 20 мая в сезон закачки перешли к нетто-отбору газа из ПХГ - объем отбора превысил объем закачки. По данным GIE, на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе составляет 36,99%, что является минимумом с 2022 года.
15:16 23.05.2026
 
"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища

"Газпром": закачка газа в ПХГ в ЕС снизилась до исторического минимума

