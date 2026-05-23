https://1prime.ru/20260523/gazprom-870163249.html
"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища
"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища
Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений, сообщил "Газпром". | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T15:16+0300
2026-05-23T15:16+0300
2026-05-23T15:16+0300
энергетика
газ
германия
франция
европа
газпром
gas infrastructure europe
gie
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений, сообщил "Газпром". "20 мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, 20 мая в сезон закачки перешли к нетто-отбору газа из ПХГ - объем отбора превысил объем закачки. По данным GIE, на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе составляет 36,99%, что является минимумом с 2022 года.
германия
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, франция, европа, газпром, gas infrastructure europe, gie
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Газпром, Gas Infrastructure Europe, GIE
"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища
"Газпром": закачка газа в ПХГ в ЕС снизилась до исторического минимума