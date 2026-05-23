https://1prime.ru/20260523/gazprom-870163249.html

"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища

"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища - 23.05.2026, ПРАЙМ

"Газпром": Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений, сообщил "Газпром". | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T15:16+0300

2026-05-23T15:16+0300

2026-05-23T15:16+0300

энергетика

газ

германия

франция

европа

газпром

gas infrastructure europe

gie

https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений, сообщил "Газпром". "20 мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, 20 мая в сезон закачки перешли к нетто-отбору газа из ПХГ - объем отбора превысил объем закачки. По данным GIE, на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе составляет 36,99%, что является минимумом с 2022 года.

германия

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, франция, европа, газпром, gas infrastructure europe, gie