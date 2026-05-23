В ГД предложили отменить пошлину за замену документов при вступлении в брак

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили отменить госпошлину за замену документов из-за смены фамилии при вступлении в первый официальный брак. | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T04:23+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили отменить госпошлину за замену документов из-за смены фамилии при вступлении в первый официальный брак. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях снижения экономических барьеров для вступающих в брак впервые, считаем целесообразным отменить государственную пошлину для граждан Российской Федерации, вступающих впервые в брак, взимаемую при замене документов ввиду смены фамилии", - говорится в письме. В обращении депутаты отметили, что традиция смены фамилии имеет исторические корни, в связи с чем, большинство граждан России, при вступлении в брак выбирают общую фамилию и осуществляют процедуру замены документов, и среди таких документов - паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). При замене большинства из указанных документов, по их словам, взимается госпошлина, размер которой может достигать внушительных сумм. "Так, размер государственной пошлины, взимаемой за замену водительских прав, составляет 4000 рублей, а государственная пошлина, взимаемая за замену загранпаспорта, составляет до 6000 рублей", - добавляется в документе. В беседе с РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что общая фамилия скрепляет семью, делает супругов ближе, добавляет ответственности, ведь не зря этой традиции уже много веков. "К тому же семья избежит в будущем различных проблем, связанных с разными фамилиями матери и детей. Семья - это основа здорового общества и приоритет государственной политики. Помогать сохранению института семьи надо всеми доступными способами, в том числе сокращением лишних расходов семейного бюджета. Государство не обеднеет от того, что освободит женщину от оплаты госпошлин - один раз в жизни, только при вступлении в первый брак", - сказал он.

