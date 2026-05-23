Движение в сторону Геленджика из Новороссийская возобновили

2026-05-23T05:26+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта в сторону Геленджика из Новороссийска, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки возобновлено после временного перекрытия, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Ранее глава города сообщал о временном перекрытии на фоне отражении атаки БПЛА. "Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено", - написал Кравченко в Telegram-канале.

