В Госдуме предложили изменить правила фасовки сыпучих продуктов - 23.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили изменить правила фасовки сыпучих продуктов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей фасовать сыпучие продукты только в прозрачную упаковку или в упаковку с прозрачным... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T05:02+0300
2026-05-23T05:14+0300
05:02 23.05.2026 (обновлено: 05:14 23.05.2026)
 
Чернышов предложил обязать производителей фасовать сыпучие продукты в прозрачную упаковку

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей фасовать сыпучие продукты только в прозрачную упаковку или в упаковку с прозрачным окном, площадь которого должна быть не меньше половины лицевой стороны.
Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается обязать производителей фасовать сыпучие продукты (крупы, сахар, мука, макаронные изделия) исключительно в прозрачную упаковку либо в упаковку с прозрачным окном, площадь которого составляет не менее 50 процентов от лицевой стороны", - сказано в обращении.
Уточняется, что это позволит покупателю беспрепятственно визуально оценить содержимое без нарушения целостности упаковки.
Вице-спикер Госдумы отметил, что большинство компаний стремятся сделать свою продукцию удобной и привлекательной для покупателя, уделяя большое внимание дизайну упаковки. Однако, по его словам, находятся недобросовестные производители, которые используют этот инструмент не для удобства, а для сокрытия реального качества товара.
"В темные непрозрачные пакеты или коробки могут фасовать продукт с добавлением примесей, мусора, пыли, что ухудшает его потребительские свойства. Такая упаковка не позволяет оценить реальное содержимое до покупки и сделать осознанный выбор и, по сути, становится ширмой, позволяющей экономить на качестве продуктов за счёт здоровья людей", - уточнил Чернышов.
Реализация инициативы, по мнению автора, повысит прозрачность потребительского рынка и доверие граждан к качеству российской продукции, даст дополнительный стимул производителям соблюдать установленные стандарты, а также будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.
 
