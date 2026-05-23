Иран и США находятся на финальном этапе работы с меморандумом
Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы с меморандумом, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
2026-05-23T17:22+0300
ТЕГЕРАН, 23 мая – ПРАЙМ. Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы с меморандумом, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Наша цель была разработать меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны, и те, которые имеют для нас основополагающее значение. В настоящее время мы завершаем работу над этим меморандумом о взаимопонимании", - заявил Багаи, его слова приводит иранское агентство Fars. Он отметил, что ключевые пункты в этом меморандуме относятся к вопросам прекращения военного конфликта между Ираном и США, снятию морской блокады США, а также разморозке иранских зарубежных активов.
