Рубио допустил, что новости по Ирану могут появиться в ближайшее время
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил, что могут быть новости в ближайшее время. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T17:47+0300
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил, что могут быть новости в ближайшее время. "Есть определенный прогресс", – сказал Рубио журналистам в Нью-Дели, кадры транслировали СМИ. "У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но они могут появиться немного позднее сегодня. А могут и не появиться. Я надеюсь, что новости будут, но пока не уверен", – констатировал госсекретарь США.
