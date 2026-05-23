Правительство Италии продлило снижение акцизов на бензин до 6 июня
2026-05-23T18:09+0300
РИМ, 23 мая – ПРАЙМ. Совет министров Италии в пятницу вечером принял очередной законопроект о снижении акцизных налогов на автомобильное топливо, продлив действующие меры до 6 июня, сообщил правительственный Дворец Киджи.
Подобное решение принимается уже в четвертый раз, однако сейчас правительство решило сократить размер "скидки" для дизельного топлива с 20 до 10 евроцентов. Первого мая правительство вернуло часть акцизов на бензин, в результате чего он подорожал на 20 евроцентов.
"Мера пересматривает ставки акцизного налога на бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ и природный газ, используемые в качестве моторного топлива… на период с 23 мая по 6 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", перед заседанием правительства 11 марта, на котором впервые было принято решение о снижении акцизов, дизельное топливо достигло цены в 2,10 евро за литр, а бензин - 1,87 евро. По состоянию на утро пятницы 22 мая, средние цены составили 1,979 евро за дизель и 1,967 за литр бензина.
С новыми тарифами, которые вступят в силу с воскресенья, цена литра топлива перешагнет психологический барьер в 2 евро.
