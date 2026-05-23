"Это предательство". На Западе выступили с обвинением против Каи Каллас - 23.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260523/kallas-870154589.html
"Это предательство". На Западе выступили с обвинением против Каи Каллас
Steigan: Кая Каллас втягивает Евросоюз в конфликт с Россией

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас, продвигая русофобские идеи, усиливает вовлечение ЕС в конфликт с Россией, утверждает Steigan.

"К Кае Каллас, министру иностранных дел ЕС, следует относиться не как к смелой правдолюбке, <…> а как к политической пропагандистке опасной доктрины Каллас, которая все глубже втягивает Европу в войну, перевооружение и конфронтацию. Доктрина Каллас — это вера в то, что Европа становится безопаснее при усилении конфликта с Россией. <…> Она гласит, что усиление давления всегда разумно <…> и что призывы к миру <…> это чуть ли ни предательство", — говорится в статье.
По мнению авторов публикации, благодаря политикам вроде Каллас русофобские тенденции ее родной Эстонии стали основополагающими в политике ЕС.

"Проблема Каллас не в том, что она не любит Кремль <…> А в том, что она превратила исторические страхи своей страны в европейскую модель управления. <…> Нельзя допустить, чтобы опыт отношений Эстонии и России стал главным двигателем внешней политики ЕС. ЕС — это не балтийская платформа для мести. ЕС — это континентальный мирный проект, который сейчас находится под угрозой превращения в военную политическую машину", — резюмирует издание.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных переговорах с Европой, отметил, что он предпочел бы работать с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Каллас ранее высказывалась против кандидатуры экс-канцлера. Кроме того, глава евродипломатии предположила, что могла бы принять участие в будущих переговорах с Москвой, но позже появилась информация, что она решила отказаться от этого предложения.
