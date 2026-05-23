"Сами все поняли". На Западе высмеяли Каллас из-за России
2026-05-23T23:30+0300
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Резкая антироссийская позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас привела к тому, что даже на Западе не считают ее подходящей фигурой для переговоров с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Все уже воспринимают как данность, что главный дипломат ЕС Кая Каллас не может быть переговорщиком, потому что ее русофобия настолько откровенная и примитивная, что роль дипломата ей просто не подходит. И в Европе это прекрасно понимают. Само по себе это уже очень показательно и печально. Это все равно что Соединенные Штаты заявили бы: дипломатия нам нужна, но госсекретарь для нее не годится. <…>. Примерно так это и выглядит. И Европа фактически сама это признает", — заявил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах, заявил, что лично ему был бы ближе бывший канцлер Германии Герхард Шредер.На прошлой неделе Каллас выступила против кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допускала, что сама могла бы участвовать в будущих переговорах с Москвой, однако позже СМИ сообщили, что она отказалась от этой идеи.
Сакс: в ЕС осознают неспособность Каллас вести диалог с Москвой