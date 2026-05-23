"Отклонил предложение". Новое решение Зеленского вызвало гнев в Киеве - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Отклонил предложение". Новое решение Зеленского вызвало гнев в Киеве
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экс-секретарь Владимира Зеленского по связям с прессой Юлия Мендель в социальной сети X выразила недовольство решением Владимира Зеленского отвергнуть инициативу главы немецкого правительства Фридриха Мерца на Украине.

"Как и ожидалось, Зеленский отклонил предложение Мерца о частичном членстве в ЕС. Сегодня он заявил, что Украина якобы защищает всю Европу. Следует отметить, что этот тезис все чаще подвергается сомнению самими украинцами", — написала она.
По ее мнению, несопоставимые демографические масштабы Украины и Евросоюза, а также неспособность Киева сформировать эффективную рыночную экономику с высокой конкуренцией лишают этот аргумент убедительности.

"Эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Тем не менее, они продолжают служить оправданием для затягивания конфликта, для романтизированной героизации украинского населения, которое в процессе войны подвергается истреблению", — резюмировала Мендель.
В течение текущей недели Мерц выступил с инициативой применить в отношении Украины положение о коллективной безопасности из соглашения о ЕС, наделив страну статусом "ассоциированного члена" данного союза. В качестве реакции Зеленский передал лидерам ЕС официальное обращение, где подчеркнул, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
До этого руководитель киевской власти озвучил требование к Евросоюзу об интеграции Украины в данное межгосударственное пространство в 2027 году. В то же время руководители европейских и американских властей неоднократно подчеркивали несовпадение нормативно-правовой базы Украины с критериями ЕС и заявляли, что ключевым требованием для запуска процедуры вхождения является проведение глубоких внутренних преобразований. Руководитель дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что входящие в содружество государства пока не готовы назвать конкретные сроки принятия Украины в свои ряды.
