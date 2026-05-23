"Отклонил предложение". Новое решение Зеленского вызвало гнев в Киеве

2026-05-23T23:06+0300

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экс-секретарь Владимира Зеленского по связям с прессой Юлия Мендель в социальной сети X выразила недовольство решением Владимира Зеленского отвергнуть инициативу главы немецкого правительства Фридриха Мерца на Украине."Как и ожидалось, Зеленский отклонил предложение Мерца о частичном членстве в ЕС. Сегодня он заявил, что Украина якобы защищает всю Европу. Следует отметить, что этот тезис все чаще подвергается сомнению самими украинцами", — написала она.По ее мнению, несопоставимые демографические масштабы Украины и Евросоюза, а также неспособность Киева сформировать эффективную рыночную экономику с высокой конкуренцией лишают этот аргумент убедительности."Эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Тем не менее, они продолжают служить оправданием для затягивания конфликта, для романтизированной героизации украинского населения, которое в процессе войны подвергается истреблению", — резюмировала Мендель.В течение текущей недели Мерц выступил с инициативой применить в отношении Украины положение о коллективной безопасности из соглашения о ЕС, наделив страну статусом "ассоциированного члена" данного союза. В качестве реакции Зеленский передал лидерам ЕС официальное обращение, где подчеркнул, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".До этого руководитель киевской власти озвучил требование к Евросоюзу об интеграции Украины в данное межгосударственное пространство в 2027 году. В то же время руководители европейских и американских властей неоднократно подчеркивали несовпадение нормативно-правовой базы Украины с критериями ЕС и заявляли, что ключевым требованием для запуска процедуры вхождения является проведение глубоких внутренних преобразований. Руководитель дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что входящие в содружество государства пока не готовы назвать конкретные сроки принятия Украины в свои ряды.

