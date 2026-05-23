"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости
Подполковник ВС США в отставке Дэвис: у Киева нет стратегических козырей
Учения электронных пусков ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Отставной подполковник американских вооруженных сил Дэниел Дэвис в социальной сети Х высказался о том, что киевские власти не обладают какими-либо весомыми преимуществами стратегического характера в противостоянии с Москвой.
"У Украины по-прежнему нет стратегических козырей. У нее по-прежнему на миллионы меньше людей, чем у России, а также значительно меньше производственных мощностей. Киев буквально живет за счет экономической поддержки Европы. Россия, с другой стороны, продолжает расширять свою промышленную базу, располагает большими денежными средствами благодаря высоким ценам на нефть, ее запасы боеприпасов значительно выше, чем были ранее. К тому же у Москвы есть козырь: ядерное оружие, которого нет у Украины", — написал он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что неудачи в зоне боевых действий призваны побудить руководство на Украине безотлагательно начать мирный диалог. Вместе с тем постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подчеркивал, что украинские формирования несут серьезный урон в живой силе и стремительно утрачивают свой военный потенциал.
До этого глава государства Россия Владимир Путин в беседе с журналистами India Today сообщил, что находящиеся под контролем Киева регионы будут либо возвращены силой оружия, либо украинская армия сама оставит данные рубежи и перестанет уничтожать там мирное население.