"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости - 23.05.2026, ПРАЙМ
"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости
23:10 23.05.2026
 
"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости

Подполковник ВС США в отставке Дэвис: у Киева нет стратегических козырей

© РИА Новости . Виталий Невар | Учения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Отставной подполковник американских вооруженных сил Дэниел Дэвис в социальной сети Х высказался о том, что киевские власти не обладают какими-либо весомыми преимуществами стратегического характера в противостоянии с Москвой.

"У Украины по-прежнему нет стратегических козырей. У нее по-прежнему на миллионы меньше людей, чем у России, а также значительно меньше производственных мощностей. Киев буквально живет за счет экономической поддержки Европы. Россия, с другой стороны, продолжает расширять свою промышленную базу, располагает большими денежными средствами благодаря высоким ценам на нефть, ее запасы боеприпасов значительно выше, чем были ранее. К тому же у Москвы есть козырь: ядерное оружие, которого нет у Украины", — написал он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что неудачи в зоне боевых действий призваны побудить руководство на Украине безотлагательно начать мирный диалог. Вместе с тем постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подчеркивал, что украинские формирования несут серьезный урон в живой силе и стремительно утрачивают свой военный потенциал.
До этого глава государства Россия Владимир Путин в беседе с журналистами India Today сообщил, что находящиеся под контролем Киева регионы будут либо возвращены силой оружия, либо украинская армия сама оставит данные рубежи и перестанет уничтожать там мирное население.
