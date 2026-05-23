https://1prime.ru/20260523/kiev-870168838.html

"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости

"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости - 23.05.2026, ПРАЙМ

"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости

Отставной подполковник американских вооруженных сил Дэниел Дэвис в социальной сети Х высказался о том, что киевские власти не обладают какими-либо весомыми... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T23:10+0300

2026-05-23T23:10+0300

2026-05-23T23:10+0300

общество

мировая экономика

москва

украина

киев

дмитрий песков

василий небензя

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848251809_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_2482510a0ff81c8fcfc6f33f5a7dda44.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Отставной подполковник американских вооруженных сил Дэниел Дэвис в социальной сети Х высказался о том, что киевские власти не обладают какими-либо весомыми преимуществами стратегического характера в противостоянии с Москвой."У Украины по-прежнему нет стратегических козырей. У нее по-прежнему на миллионы меньше людей, чем у России, а также значительно меньше производственных мощностей. Киев буквально живет за счет экономической поддержки Европы. Россия, с другой стороны, продолжает расширять свою промышленную базу, располагает большими денежными средствами благодаря высоким ценам на нефть, ее запасы боеприпасов значительно выше, чем были ранее. К тому же у Москвы есть козырь: ядерное оружие, которого нет у Украины", — написал он.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что неудачи в зоне боевых действий призваны побудить руководство на Украине безотлагательно начать мирный диалог. Вместе с тем постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подчеркивал, что украинские формирования несут серьезный урон в живой силе и стремительно утрачивают свой военный потенциал.До этого глава государства Россия Владимир Путин в беседе с журналистами India Today сообщил, что находящиеся под контролем Киева регионы будут либо возвращены силой оружия, либо украинская армия сама оставит данные рубежи и перестанет уничтожать там мирное население.

https://1prime.ru/20260513/putin-869906465.html

москва

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, москва, украина, киев, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин