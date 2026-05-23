Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/kiev-870168960.html
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале рассказал о жестких требованиях к Владимиру Зеленскому со стороны... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T23:13+0300
2026-05-23T23:13+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
мвф
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале рассказал о жестких требованиях к Владимиру Зеленскому со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Европейской комиссии."МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины. ЕС хочет содрать с Украины все что только можно, а взамен выдать кредит, который недавно одобрил", — сказал он.В завершении февраля совет директоров МВФ утвердил для Украины свежий заемный план непосредственно от данной организации объемом 8,1 миллиарда долларов, рассчитанный на четырехлетний период.Руководитель департамента по связям с общественностью МВФ Джули Козак на прошедшей неделе сообщила, что украинская сторона обязана реализовывать преобразования, включая фискальный сектор, ради сохранения притока зарубежных средств. Институциональный кредитор планирует проработать с киевским руководством тематику реформирования в ходе намеченной поездки на Украину.Украина на протяжении ряда последних лет составляет государственную смету с беспрецедентной нехваткой средств, планируя компенсировать ее финансовыми вливаниями западных союзников. Государственный бюджет страны на 2026 год утвердили с нехваткой в размере 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Киев стремится ликвидировать кассовые разрывы в казне с помощью внешних заимствований. В то же время в западных странах согласование очередных траншей поддержки осуществляется после затяжных споров, а зарубежные доноры все настойчивее сигнализируют, что Киеву требуется форсировать разработку внутренних ресурсов для покрытия собственных расходов.
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, мвф, ек, ес
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, МВФ, ЕК, ЕС
23:13 23.05.2026
 
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

Соскин: МВФ и Еврокомиссия давят на Зеленского из-за кредита Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале рассказал о жестких требованиях к Владимиру Зеленскому со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Европейской комиссии.

"МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины. ЕС хочет содрать с Украины все что только можно, а взамен выдать кредит, который недавно одобрил", — сказал он.
В завершении февраля совет директоров МВФ утвердил для Украины свежий заемный план непосредственно от данной организации объемом 8,1 миллиарда долларов, рассчитанный на четырехлетний период.
Руководитель департамента по связям с общественностью МВФ Джули Козак на прошедшей неделе сообщила, что украинская сторона обязана реализовывать преобразования, включая фискальный сектор, ради сохранения притока зарубежных средств. Институциональный кредитор планирует проработать с киевским руководством тематику реформирования в ходе намеченной поездки на Украину.
Украина на протяжении ряда последних лет составляет государственную смету с беспрецедентной нехваткой средств, планируя компенсировать ее финансовыми вливаниями западных союзников. Государственный бюджет страны на 2026 год утвердили с нехваткой в размере 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев стремится ликвидировать кассовые разрывы в казне с помощью внешних заимствований. В то же время в западных странах согласование очередных траншей поддержки осуществляется после затяжных споров, а зарубежные доноры все настойчивее сигнализируют, что Киеву требуется форсировать разработку внутренних ресурсов для покрытия собственных расходов.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийМВФЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала