https://1prime.ru/20260523/kiev-870168960.html

"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - 23.05.2026, ПРАЙМ

"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале рассказал о жестких требованиях к Владимиру Зеленскому со стороны... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T23:13+0300

2026-05-23T23:13+0300

2026-05-23T23:13+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

олег соскин

владимир зеленский

мвф

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале рассказал о жестких требованиях к Владимиру Зеленскому со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Европейской комиссии."МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины. ЕС хочет содрать с Украины все что только можно, а взамен выдать кредит, который недавно одобрил", — сказал он.В завершении февраля совет директоров МВФ утвердил для Украины свежий заемный план непосредственно от данной организации объемом 8,1 миллиарда долларов, рассчитанный на четырехлетний период.Руководитель департамента по связям с общественностью МВФ Джули Козак на прошедшей неделе сообщила, что украинская сторона обязана реализовывать преобразования, включая фискальный сектор, ради сохранения притока зарубежных средств. Институциональный кредитор планирует проработать с киевским руководством тематику реформирования в ходе намеченной поездки на Украину.Украина на протяжении ряда последних лет составляет государственную смету с беспрецедентной нехваткой средств, планируя компенсировать ее финансовыми вливаниями западных союзников. Государственный бюджет страны на 2026 год утвердили с нехваткой в размере 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Киев стремится ликвидировать кассовые разрывы в казне с помощью внешних заимствований. В то же время в западных странах согласование очередных траншей поддержки осуществляется после затяжных споров, а зарубежные доноры все настойчивее сигнализируют, что Киеву требуется форсировать разработку внутренних ресурсов для покрытия собственных расходов.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, мвф, ек, ес