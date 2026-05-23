На московских ярмарках начался ягодный сезон
Ягодный сезон начался на московских ярмарках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T12:46+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ягодный сезон начался на московских ярмарках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На московских ярмарках появилась первая в этом сезоне клубника. Ее привозят из Ростовской, Нижегородской и Липецкой областей, а также Дагестана, Ставрополья и Краснодарского края. На прилавках представлены сорта "альба", "азия", "клери", "виктория", "купчиха", "максим", "черный принц", "кулон", "брилла" и "олимпия", - говорится в сообщении. Отмечается, что одни из них ценят за плотную мякоть и способность хорошо переносить перевозку, другие - за выраженную сладость и сильный аромат. "Например, "альба" отличается вытянутой формой и плотностью, "клери" - ярким запахом и нежным вкусом, а "азия" - крупными ягодами и сочностью", - уточняется в сообщении.
