Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На московских ярмарках начался ягодный сезон - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/klubnika-870161934.html
На московских ярмарках начался ягодный сезон
На московских ярмарках начался ягодный сезон - 23.05.2026, ПРАЙМ
На московских ярмарках начался ягодный сезон
Ягодный сезон начался на московских ярмарках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T12:46+0300
2026-05-23T12:46+0300
бизнес
россия
дагестан
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870161874_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_b728c203047fae7a04929154006f6b74.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ягодный сезон начался на московских ярмарках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На московских ярмарках появилась первая в этом сезоне клубника. Ее привозят из Ростовской, Нижегородской и Липецкой областей, а также Дагестана, Ставрополья и Краснодарского края. На прилавках представлены сорта "альба", "азия", "клери", "виктория", "купчиха", "максим", "черный принц", "кулон", "брилла" и "олимпия", - говорится в сообщении. Отмечается, что одни из них ценят за плотную мякоть и способность хорошо переносить перевозку, другие - за выраженную сладость и сильный аромат. "Например, "альба" отличается вытянутой формой и плотностью, "клери" - ярким запахом и нежным вкусом, а "азия" - крупными ягодами и сочностью", - уточняется в сообщении.
дагестан
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870161874_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_3898ae9d575f6ebe0c1b41c3f8275831.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дагестан, краснодарский край
Бизнес, РОССИЯ, Дагестан, Краснодарский край
12:46 23.05.2026
 
На московских ярмарках начался ягодный сезон

На московских ярмарках появилась первая в этом сезоне клубника

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПродажа клубники
Продажа клубники - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Продажа клубники. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ягодный сезон начался на московских ярмарках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На московских ярмарках появилась первая в этом сезоне клубника. Ее привозят из Ростовской, Нижегородской и Липецкой областей, а также Дагестана, Ставрополья и Краснодарского края. На прилавках представлены сорта "альба", "азия", "клери", "виктория", "купчиха", "максим", "черный принц", "кулон", "брилла" и "олимпия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одни из них ценят за плотную мякоть и способность хорошо переносить перевозку, другие - за выраженную сладость и сильный аромат.
"Например, "альба" отличается вытянутой формой и плотностью, "клери" - ярким запахом и нежным вкусом, а "азия" - крупными ягодами и сочностью", - уточняется в сообщении.
 
БизнесРОССИЯДагестанКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала