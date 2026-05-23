Три пассажирских поезда из Крыма следуют с опозданием на три часа

Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием на три часа, сообщает компания "Гранд Сервис... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T10:40+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием на три часа, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Так, в пути следования задерживаются составы №174 Евпатория – Москва, отправлением 22 мая, №092 Севастополь - Москва, отправлением 22 мая, №098 Симферополь - Москва, отправлением 23 мая. "Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд", - сообщил перевозчик. В компании отметили, что пассажирам необходимо следить за объявлениями на вокзалах о нумерации вагонов, поскольку она может отличаться от обычной. "Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в ГСЭ.

