В Латвии реанимация оказалась обесточена из-за падения дронов

2026-05-23T02:37+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Реанимация в латвийской больнице оказалась обесточена в результате падения украинских дронов, рассказал РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев. Накануне в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги. Однако, как рассказал Васильев, местные жители напуганы и возмущены происходящим. "Дозвонились с криками, в панике…Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные", - посетовал Васильев. На вопрос, как реанимация продолжила работать, если учесть, что многие пациенты подключены к искусственной вентиляции легких, собеседник ответил, что местное правительство это мало беспокоит. Республиканские больницы запитаны электроэнергией "по остаточному принципу", рассказал Васильев, чего не скажешь о военных объектах НАТО, которые обеспеченны резервированной электроэнергией, поэтому работают бесперебойно. Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.

