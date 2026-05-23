Мексика и Европейский союз подписали Глобальное соглашение
2026-05-23T00:52+0300
МЕХИКО, 23 мая - ПРАЙМ. Мексика и Европейский союз подписали в четверг в Национальном дворце в Мехико обновленное Глобальное соглашение, предусматривающее углубление торгового, инвестиционного и политического сотрудничества сторон, сообщила на церемонии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это соглашение, которое мы только что подписали, является одним из самых амбициозных, когда-либо заключенных Европейским союзом", - сказала фон дер Ляйен на мероприятии, которое транслирует правительство Мексики.
Документ подписали председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, а председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил почетным свидетелем церемонии.
По словам главы Еврокомиссии, соглашение охватывает политический диалог, инвестиции, торговлю, цифровую экономику, энергетику, безопасность, миграцию и сотрудничество в сфере здравоохранения.
"Наше модернизированное соглашение углубляет сотрудничество, подтверждает приверженность многосторонности, миру и глобальной стабильности", - отметила фон дер Ляйен.
Она добавила, что после ратификации соглашения будут отменены пошлины "практически на весь сельскохозяйственный экспорт Мексики в Европейский союз".
"Мы хотим создать больше рабочих мест и больше добавленной стоимости по обе стороны Атлантики", - заявила глава Еврокомиссии.
Она также сообщила, что европейская инвестиционная инициатива Global Gateway задействует для Мексики 5 миллиардов евро на проекты в области возобновляемой энергетики, транспорта, фармацевтики и цифровой экономики.
Действующее Глобальное соглашение между Мексикой и ЕС вступило в силу в 2000 году, переговоры о его модернизации начались в 2016 году. Обновленный документ предусматривает дальнейшее снижение торговых барьеров, расширение доступа на рынки, новые правила госзакупок и усиление сотрудничества в сферах климата, безопасности и цифровой экономики.
