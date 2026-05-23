СМИ: Польша пострадала из-за запрета Украины на вывоз металлолома

2026-05-23T15:35+0300

ВАРШАВА, 23 мая - ПРАЙМ. Польские металлургические заводы пострадали из-за запрета Украины на вывоз металлолома, сообщает радиостанция RMF FM. Согласно информации, опубликованной 31 декабря 2025 года на украинском правительственном портале, на Украине установили нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди, а также древесины. Фактически речь идет о запрете на экспорт указанных видов сырья. "С начала года Киев ввел запрет на экспорт металлолома, который ударил по польским металлургическим заводам. Еврокомиссия не реагирует на это нарушение Украиной правил соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которые не позволяют вводить односторонние запреты", - говорится в сообщении. Как пояснил председатель польской металлургической торгово-промышленной палаты Мирослав Мотыка, чьи слова приводит радиостанция, проблема поставок украинского металлолома является одним из нерешенных элементов торговых отношений Польши с Европейским союзом. Он пояснил, что до недавнего времени Польша была основным потребителем украинского металлолома, который является стратегическим сырьем, необходимым для производства в современных металлургических печах. "Таким образом, блокирование этих поставок является значительным нарушением международной торговли стальным металлоломом с точки зрения Польши", – подчеркивает Мотыка. По данным отрасли, в 2025 году Украина экспортировала в Польшу около 350 тысяч тонн стального лома: примерно 5% польского рынка, объем которого составляет около 6,8 миллиона тонн в год, при этом республика ежегодно имеет профицит лома в размере около 2 миллионов тонн, который в основном экспортируется в Турцию и Германию.

украина, польша, киев, ес, мировая экономика