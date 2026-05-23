Миронов предложил увеличить лимит страхового возмещения вкладов

2026-05-23T02:01+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить лимит страхового возмещения банковских вкладов граждан с 1,4 до 5 миллионов рублей. Обращения на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной по данному вопросу имеются в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас дать оценку данному предложению увеличить базовый лимит страхового возмещения на одного вкладчика в одном банке с 1,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей", - сказано в одном из писем. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с 2015 года в рамках закона "О страховании вкладов" лимит страхового возмещения банковских вкладов граждан составляет 1,4 миллиона рублей, и за 11 лет эта сумма не менялась. Он отметил, что по данным агентства по страхованию вкладов средний размер банковского вклада граждан в 2017 году составлял 159,1 тысяч рублей, и тогда страховое возмещение в 1,4 миллиона рублей, по словам лидера партии, было актуально. "Но с тех пор многое изменилось и, к примеру, в прошлом году быстрее всего росли вклады физлиц в диапазоне от трех миллионов до десяти миллионов рублей - на 32,6% по сумме и на 32,3% по количеству вкладчиков. Это люди, которые, например, продали дом или квартиру, полученную в наследство", - уточнил Миронов. Следующий по значимости прирост, как рассказал политик, показали вклады физических лиц в диапазоне от 1,4 миллиона до трех миллионов рублей - на 23,8% по сумме и на 22,2% по количеству вкладчиков. Глава думской фракции также напомнил, что деньги для выплат по страхованию вкладов граждан формируются в специальном фонде, он пополняется за счет регулярных отчислений банков, а размер платежей зависит от объёма привлеченных депозитов, поэтому в экстренной ситуации накопленных средств должно хватить на более масштабные выплаты, чем в предыдущие годы. "Для участников СВО и членов их семей его нужно увеличить еще больше, и осенью прошлого года "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект об увеличении страховых выплат по вкладам до 10 миллионов рублей. Поскольку участники спецоперации получают несколько видов выплат, суммы накоплений могут оказаться сильно больше действующего размера страхового возмещения. Именно поэтому "Справедливая Россия" предложила увеличить его в семь раз", - заключил Миронов.

