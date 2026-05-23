В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бутилированную воду - 23.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бутилированную воду
2026-05-23T05:23+0300
2026-05-23T06:16+0300
россия
экономика
сергей миронов
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить бутилированную воду в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и ввести на нее госрегулирование цен. "Для решения проблемы драконовских накруток "Справедливая Россия" требует включить бутилированную воду в перечень социально значимых товаров. Официальное письмо с таким предложением мы направляли в правительство, потому что бутилированная вода - это не только социально значимый, это жизненно важный товар, и торговую наценку на него в ряде случаев надо отменять", - заявил Миронов РИА Новости. Кроме этого, по его словам, нужно обязать муниципальные власти и администрации городских парков на летний период в местах отдыха и досуга граждан устанавливать бесплатные источники питьевой воды - кулеры или питьевые фонтанчики. "Нужно понимать, что у многих граждан расходы на воду стали постоянной частью семейного бюджета. И они растут, потому что из-за большого износа магистрального трубопровода жители крупных российских городов не могут пить воду из-под крана", - добавил парламентарий. Миронов призвал кабмин поставить ситуацию с бутилированной водой на особый контроль и ввести госрегулирование цен. "С наступлением жаркой погоды вновь обострилась проблема необоснованного роста цен на бутилированную воду. В парках и общественных местах с людей дерут по несколько сотен рублей за поллитра", - подытожил он.
05:23 23.05.2026 (обновлено: 06:16 23.05.2026)
 
