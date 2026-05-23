Российские компании используют большие языковые модели для оптимизации
2026-05-23T11:07+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - ПРАЙМ. Российские компании чаще всего используют большие языковые модели для оптимизации операционных процессов: самый распространенный сценарий — это чат-боты, которые работают по накопленной базе знаний, рассказал РИА Новости руководитель направления AI Platfrom в MWS Cloud Никита Казарян. "Российские компании чаще всего используют большие языковые модели для оптимизации операционных процессов. Базовый и самый распространенный сценарий - это чат-боты, которые работают по накопленной базе знаний, нормативной документации или другим хранилищам информации", - сообщил он в рамках ЦИПР-2026. "Они помогают сотрудникам компаний как во внутренних процессах, так и во взаимодействии с клиентами. Один из самых популярных кейсов - включение ИИ в цепочку клиентской поддержки", - добавил он. Эксперт отметил, что по мере накопления опыта, компании переходят к более сложным и специфичным сценариям с ИИ-агентами, которые способны самостоятельно брать на себя задачи и выполнять их. Среди наиболее распространенных примеров: агент для автоматической обработки заявок, агент для анализа и генерации документов, а также агент для мониторинга и реагирования на инциденты. "Что касается отраслевой специфики, явного топа направлений нет — все компании в первую очередь подхватывают самые популярные операционные кейсы, релевантные именно их деятельности", - указал Казарян. Эксперт добавил, что в HR чаще автоматизируют рутинные процессы работы с персоналом, в IT — инцидент-менеджмент, change-менеджмент и другие процессы управления инфраструктурой. При этом каждая отрасль находит свои операционные сценарии: даже завод по консервированию плодово-ягодных и грибных культур может найти собственную специфическую задачу для нейросетей.
