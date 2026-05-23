Мошенники предлагают выпускникам купить готовые ответы ЕГЭ и ОГЭ - 23.05.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают выпускникам купить готовые ответы ЕГЭ и ОГЭ
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники предлагают выпускникам купить готовые ответы ЕГЭ и ОГЭ-2026, однако вместо них покупатель получает "задания-пустышки" или вирус, который крадет данные с телефона или компьютера, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Пик продаж "реальных КИМов" и "готовых ответов" приходится на май. В соцсетях, мессенджерах и даркнете массово предлагают купить "настоящие варианты ЕГЭ/ОГЭ 2026" за несколько тысяч рублей", - рассказали там. Отмечается, что аферисты играют на желании выпускников получить высокий балл без подготовки. "Реальных КИМов до экзамена не существует - покупатель получает либо произвольные задания-пустышки, либо вирус, который крадет данные с телефона или компьютера (логины от "Госуслуг", данные банковских карт)", - уточнили в "Мошеловке". Там напоминают, что купить реальные ответы или варианты до экзамена невозможно: КИМы хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день экзамена в присутствии учащихся. "Не переходите по ссылкам из сообщений с предложением купить КИМы или ответы. Это либо потеря денег, либо кража аккаунта "Госуслуг". И не скачивайте никакие файлы ("ответы в архиве", "реальные КИМы 2026.zip") - это с наибольшей вероятностью вирусы", - предостерегли в "Мошеловке".
"Мошеловка": мошенники предлагают выпускникам купить готовые ответы ЕГЭ и ОГЭ-2026

