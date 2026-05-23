https://1prime.ru/20260523/moskva-870153229.html

Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник

Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник - 23.05.2026, ПРАЙМ

Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник

Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы будет временно ограничено с субботы по понедельник в связи с проведением Московского весеннего | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T00:21+0300

2026-05-23T00:21+0300

2026-05-23T00:21+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870153229.jpg?1779484910

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы будет временно ограничено с субботы по понедельник в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо". В субботу с 10.00 до 23.59 и с 13.30 воскресенья до 05.00 понедельника на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара будет закрыто движение по одной полосе в каждом направлении. Также во время велогонки воскресенье с 08.00 и до завершения соревнования нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу в обоих направлениях, a с 00.01 до 13.30 будет закрыто движение для транспорта по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Садовое кольцо в обоих направлениях перекроют в воскресенье с 13.00 до 18.30. В этот же день с 00.01 до 19.30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - добавляется в сообщении. В субботу с 15.00 до 23.59 и в воскресенье с 19.30 до 23.00 на тех же участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой будет закрыто по одной полосе в каждом направлении. В период проведения мероприятий нельзя будет подъехать и к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца, таким как торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, театр кукол имени Образцова, государственный академический театр имени Моссовета", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, транспорту нельзя будет подъехать к концертному залу имени Чайковского, Московскому международному дому музыки, Курскому и Павелецкому вокзалам, Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Склифосовского, Филатовской детской больнице и Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца. С 00.01 субботы и до окончания мероприятий на участках ограничений будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, а для поездок в центр пользоваться метро.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва