Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/moskva-870153229.html
Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник
Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник - 23.05.2026, ПРАЙМ
Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник
Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы будет временно ограничено с субботы по понедельник в связи с проведением Московского весеннего | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T00:21+0300
2026-05-23T00:21+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870153229.jpg?1779484910
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы будет временно ограничено с субботы по понедельник в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо". В субботу с 10.00 до 23.59 и с 13.30 воскресенья до 05.00 понедельника на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара будет закрыто движение по одной полосе в каждом направлении. Также во время велогонки воскресенье с 08.00 и до завершения соревнования нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу в обоих направлениях, a с 00.01 до 13.30 будет закрыто движение для транспорта по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Садовое кольцо в обоих направлениях перекроют в воскресенье с 13.00 до 18.30. В этот же день с 00.01 до 19.30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - добавляется в сообщении. В субботу с 15.00 до 23.59 и в воскресенье с 19.30 до 23.00 на тех же участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой будет закрыто по одной полосе в каждом направлении. В период проведения мероприятий нельзя будет подъехать и к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца, таким как торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, театр кукол имени Образцова, государственный академический театр имени Моссовета", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, транспорту нельзя будет подъехать к концертному залу имени Чайковского, Московскому международному дому музыки, Курскому и Павелецкому вокзалам, Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Склифосовского, Филатовской детской больнице и Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца. С 00.01 субботы и до окончания мероприятий на участках ограничений будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, а для поездок в центр пользоваться метро.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:21 23.05.2026
 
Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник

Движение транспорта на Садовом кольце в Москве будет ограничено с субботы по понедельник

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы будет временно ограничено с субботы по понедельник в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".
В субботу с 10.00 до 23.59 и с 13.30 воскресенья до 05.00 понедельника на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара будет закрыто движение по одной полосе в каждом направлении. Также во время велогонки воскресенье с 08.00 и до завершения соревнования нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу в обоих направлениях, a с 00.01 до 13.30 будет закрыто движение для транспорта по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.
Садовое кольцо в обоих направлениях перекроют в воскресенье с 13.00 до 18.30. В этот же день с 00.01 до 19.30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - добавляется в сообщении.
В субботу с 15.00 до 23.59 и в воскресенье с 19.30 до 23.00 на тех же участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой будет закрыто по одной полосе в каждом направлении. В период проведения мероприятий нельзя будет подъехать и к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца, таким как торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, театр кукол имени Образцова, государственный академический театр имени Моссовета", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, транспорту нельзя будет подъехать к концертному залу имени Чайковского, Московскому международному дому музыки, Курскому и Павелецкому вокзалам, Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Склифосовского, Филатовской детской больнице и Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца.
С 00.01 субботы и до окончания мероприятий на участках ограничений будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, а для поездок в центр пользоваться метро.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала