Движение на Садовом кольце в Москве ограничат с субботы по понедельник
2026-05-23T00:21+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы будет временно ограничено с субботы по понедельник в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".
В субботу с 10.00 до 23.59 и с 13.30 воскресенья до 05.00 понедельника на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара будет закрыто движение по одной полосе в каждом направлении. Также во время велогонки воскресенье с 08.00 и до завершения соревнования нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу в обоих направлениях, a с 00.01 до 13.30 будет закрыто движение для транспорта по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.
Садовое кольцо в обоих направлениях перекроют в воскресенье с 13.00 до 18.30. В этот же день с 00.01 до 19.30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - добавляется в сообщении.
В субботу с 15.00 до 23.59 и в воскресенье с 19.30 до 23.00 на тех же участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой будет закрыто по одной полосе в каждом направлении. В период проведения мероприятий нельзя будет подъехать и к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца, таким как торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, театр кукол имени Образцова, государственный академический театр имени Моссовета", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, транспорту нельзя будет подъехать к концертному залу имени Чайковского, Московскому международному дому музыки, Курскому и Павелецкому вокзалам, Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Склифосовского, Филатовской детской больнице и Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца.
С 00.01 субботы и до окончания мероприятий на участках ограничений будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, а для поездок в центр пользоваться метро.
