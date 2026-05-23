https://1prime.ru/20260523/most-870167141.html

В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун

В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун - 23.05.2026, ПРАЙМ

В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун

Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД. | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T21:18+0300

2026-05-23T21:18+0300

2026-05-23T21:18+0300

происшествия

бизнес

россия

чечня

москва

волгоград

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД. "Восстанавливаем железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне. Сейчас укрепляем опоры моста: для этого доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объемом 750 кубических метров. Также используем массивные железобетонные блоки - тетраподы. На месте уже имеется 25 таких конструкций, предназначенных для защиты побережья", - говорится в сообщении РЖД на платформе "Макс". Отмечается, что для работы с пролетными строениями задействуют 90-метровый кран, который в апреле уже привлекался к восстановлению железнодорожного моста в дагестанском Хасавюрте. Уточняется, что на время проведения работ прибытие и отправление пассажирских поездов, связывающих чеченскую столицу с Москвой и Волгоградом, осуществляется на станции Гудермес. Кроме того, на участке Гудермес - Грозный организована перевозка пассажиров автотранспортом. В РЖД уточнили, что мост через реку Аргун был поврежден в результате аномально сильных дождей, обрушившихся на республику. Железнодорожники начали работы по восстановлению моста 22 мая, сразу же после закрытия движения на перегоне Аргун - Ханкала.

https://1prime.ru/20260523/zaes-870166380.html

чечня

москва

волгоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, чечня, москва, волгоград, ржд