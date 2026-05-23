https://1prime.ru/20260523/most-870167141.html
В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун
В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун - 23.05.2026, ПРАЙМ
В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун
Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T21:18+0300
2026-05-23T21:18+0300
2026-05-23T21:18+0300
происшествия
бизнес
россия
чечня
москва
волгоград
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД. "Восстанавливаем железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне. Сейчас укрепляем опоры моста: для этого доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объемом 750 кубических метров. Также используем массивные железобетонные блоки - тетраподы. На месте уже имеется 25 таких конструкций, предназначенных для защиты побережья", - говорится в сообщении РЖД на платформе "Макс". Отмечается, что для работы с пролетными строениями задействуют 90-метровый кран, который в апреле уже привлекался к восстановлению железнодорожного моста в дагестанском Хасавюрте. Уточняется, что на время проведения работ прибытие и отправление пассажирских поездов, связывающих чеченскую столицу с Москвой и Волгоградом, осуществляется на станции Гудермес. Кроме того, на участке Гудермес - Грозный организована перевозка пассажиров автотранспортом. В РЖД уточнили, что мост через реку Аргун был поврежден в результате аномально сильных дождей, обрушившихся на республику. Железнодорожники начали работы по восстановлению моста 22 мая, сразу же после закрытия движения на перегоне Аргун - Ханкала.
https://1prime.ru/20260523/zaes-870166380.html
чечня
москва
волгоград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_cc976f7f3e7875ded252685b1db0aea3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, чечня, москва, волгоград, ржд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, РЖД
В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун
РЖД: в Чечне восстанавливают мост через реку Аргун после сильных дождей
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД.
"Восстанавливаем железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне
. Сейчас укрепляем опоры моста: для этого доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объемом 750 кубических метров. Также используем массивные железобетонные блоки - тетраподы. На месте уже имеется 25 таких конструкций, предназначенных для защиты побережья", - говорится в сообщении РЖД
на платформе "Макс".
Отмечается, что для работы с пролетными строениями задействуют 90-метровый кран, который в апреле уже привлекался к восстановлению железнодорожного моста в дагестанском Хасавюрте.
Уточняется, что на время проведения работ прибытие и отправление пассажирских поездов, связывающих чеченскую столицу с Москвой
и Волгоградом
, осуществляется на станции Гудермес.
Кроме того, на участке Гудермес - Грозный
организована перевозка пассажиров автотранспортом.
В РЖД уточнили, что мост через реку Аргун был поврежден в результате аномально сильных дождей, обрушившихся на республику. Железнодорожники начали работы по восстановлению моста 22 мая, сразу же после закрытия движения на перегоне Аргун - Ханкала.
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной