В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун
В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун
Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД. | 23.05.2026, ПРАЙМ
21:18 23.05.2026
 
В Чечне восстанавливают железнодорожный мост через реку Аргун

РЖД: в Чечне восстанавливают мост через реку Аргун после сильных дождей

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД.
"Восстанавливаем железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне. Сейчас укрепляем опоры моста: для этого доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объемом 750 кубических метров. Также используем массивные железобетонные блоки - тетраподы. На месте уже имеется 25 таких конструкций, предназначенных для защиты побережья", - говорится в сообщении РЖД на платформе "Макс".
Отмечается, что для работы с пролетными строениями задействуют 90-метровый кран, который в апреле уже привлекался к восстановлению железнодорожного моста в дагестанском Хасавюрте.
Уточняется, что на время проведения работ прибытие и отправление пассажирских поездов, связывающих чеченскую столицу с Москвой и Волгоградом, осуществляется на станции Гудермес.
Кроме того, на участке Гудермес - Грозный организована перевозка пассажиров автотранспортом.
В РЖД уточнили, что мост через реку Аргун был поврежден в результате аномально сильных дождей, обрушившихся на республику. Железнодорожники начали работы по восстановлению моста 22 мая, сразу же после закрытия движения на перегоне Аргун - Ханкала.
