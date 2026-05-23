https://1prime.ru/20260523/nato-870167692.html

Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета

Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета - 23.05.2026, ПРАЙМ

Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета

Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею "отключения" РФ от глобального интернета в качестве "ассиметричной" меры противостояния. | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T22:16+0300

2026-05-23T22:16+0300

2026-05-23T22:16+0300

политика

технологии

мировая экономика

рф

запад

чехия

владимир джабаров

нато

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/30/841913090_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_a3c81839e2654730720cb3a9ff6bec78.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею "отключения" РФ от глобального интернета в качестве "ассиметричной" меры противостояния. "(НАТО стоит рассмотреть - ред.) ассиметричные меры... Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы", - заявил он в интервью газете Guardian. По его мнению, такой мерой, в частности, НАТО якобы покажет России свою решительность. При этом он не пояснил, какими средствами альянс может это осуществить. Комментируя призывы президента Чехии к НАТО в отношении России, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что "нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный "ястреб", просто потеряли разум". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20260523/ssha-870157793.html

рф

запад

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, рф, запад, чехия, владимир джабаров, нато, rt