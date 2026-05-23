Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета
Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею "отключения" РФ от глобального интернета в качестве "ассиметричной" меры противостояния. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T22:16+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею "отключения" РФ от глобального интернета в качестве "ассиметричной" меры противостояния. "(НАТО стоит рассмотреть - ред.) ассиметричные меры... Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы", - заявил он в интервью газете Guardian. По его мнению, такой мерой, в частности, НАТО якобы покажет России свою решительность. При этом он не пояснил, какими средствами альянс может это осуществить. Комментируя призывы президента Чехии к НАТО в отношении России, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что "нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный "ястреб", просто потеряли разум". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
