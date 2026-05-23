Пентагон опубликовал вторую часть документов об НЛО

Вторая часть документов Пентагона об НЛО содержит признания экипажа лунной миссии "Аполлон 12" о светящихся точках и линиях, выяснило РИА Новости. | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T00:00+0300

ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Вторая часть документов Пентагона об НЛО содержит признания экипажа лунной миссии "Аполлон 12" о светящихся точках и линиях, выяснило РИА Новости. "Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений", - сообщил Пентагон. Большинство видео - современные. На одном: темное пятно посреди светлосерого подписано как "полученное с помощью инфракрасного датчика, установленного на американской военной платформе" в зоне ответственности Северного командования Пентагона в 2023 году. На нем, вероятно, запечатлено, как сбивают дрон. "Запись фиксирует кинетическое взаимодействие между двумя отдельными областями контраста, в ходе которого исходный объект фрагментируется, разлетаясь по радиальной траектории", - объясняют военные. Еще одно видео сделано в 2021 году в регионе ответственности Центрального командования Пентагона. Загрузивший его в закрытую сеть военный предполагал, что снял беспилотник. Другое видео, полученное таким же инфракрасным датчиком, было сделано в июне 2024 года, следует из подписи к материалам. "Четыре контрастных участка пересекают кадр, проходя от нижней трети левой стороны к нижней трети правой стороны кадра", - объясняет Пентагон движение белых точек по серой ряби. Еще одно инфракрасное видео неопознанного объекта сделали в 2019 году в зоне ответственности Северного командования, говорится в подписи. "Сенсоры следят за областью контраста", - объясняет Пентагон движение белой точки по серому экрану. Попали в список "неопознанных" четыре катера, как указывал автор - якобы иранские беспилотники. Одна из видеозаписей является послеполетным опросом экипажа второй пилотируемой миссии на Луну "Аполлон 12", которые якобы наблюдали световые вспышки и полосы, возникавшие в темноте, когда астронавты пытались уснуть. Астронавты сообщали, что это произошло на орбите земного спутника.

