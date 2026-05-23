Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260523/protest-870168521.html
В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста
В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста - 23.05.2026, ПРАЙМ
В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста
Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции, заявил директор полиции... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T23:27+0300
2026-05-23T23:27+0300
происшествия
общество
мировая экономика
сербия
белград
мвд
нато
ferrari
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870168453_71:0:1822:985_1920x0_80_0_0_ee7a05dc7b32e6b0486a3c86779c41dc.png
БЕЛГРАД, 23 мая – ПРАЙМ. Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции, заявил директор полиции Драган Васильевич. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции проводят в Белграде в субботу вечером массовую акцию протеста на площади "Славия" в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года. "Речь идет о месте, где граждане циркулируют и идут в другие места, там прошли около 34,3 тысячи граждан. Много людей перемещается, но не все они являются участниками протеста, идут к храму Святого Саввы", - заявил директор полиции на брифинге в МВД. В то же время организация "Архив общественных собраний", которая годами наблюдает за массовыми акциями в Сербии, сообщила, что насчитала около 100 тысяч участников. Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг "АнтиНАТО и АнтиЕС", православные хоругви и крест, логотипы своих факультетов, транспаранты с названиями населенных пунктов, антиправительственными лозунгами, флаг фирмы Ferrari, флаги Рохана и Гондора из "Властелина колец", трехметровый макет зеленого огурца и двухметровый макет троянского коня. Протестующие гудят в вувузелы, свистят в свистки, скандируют Pumpaj! ("Качай!"), подпрыгивают под кричалку "Кто не прыгает, тот "чаци" - сторонник властей. Прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
https://1prime.ru/20260523/nato-870167692.html
сербия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870168453_290:0:1603:985_1920x0_80_0_0_b47152c02b0014d0d442816341953409.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сербия, белград, мвд, нато, ferrari
Происшествия, Общество , Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, МВД, НАТО, Ferrari
23:27 23.05.2026
 
В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста

МВД Сербии: митинг в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все участники

© РИА НовостиБеспорядки в Сербии
Беспорядки в Сербии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Беспорядки в Сербии. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 23 мая – ПРАЙМ. Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции, заявил директор полиции Драган Васильевич.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции проводят в Белграде в субботу вечером массовую акцию протеста на площади "Славия" в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.
"Речь идет о месте, где граждане циркулируют и идут в другие места, там прошли около 34,3 тысячи граждан. Много людей перемещается, но не все они являются участниками протеста, идут к храму Святого Саввы", - заявил директор полиции на брифинге в МВД.
В то же время организация "Архив общественных собраний", которая годами наблюдает за массовыми акциями в Сербии, сообщила, что насчитала около 100 тысяч участников.
Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг "АнтиНАТО и АнтиЕС", православные хоругви и крест, логотипы своих факультетов, транспаранты с названиями населенных пунктов, антиправительственными лозунгами, флаг фирмы Ferrari, флаги Рохана и Гондора из "Властелина колец", трехметровый макет зеленого огурца и двухметровый макет троянского коня.
Протестующие гудят в вувузелы, свистят в свистки, скандируют Pumpaj! ("Качай!"), подпрыгивают под кричалку "Кто не прыгает, тот "чаци" - сторонник властей.
Прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета
Вчера, 22:16
 
ПроисшествияОбществоМировая экономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДМВДНАТОFerrari
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала