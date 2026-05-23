https://1prime.ru/20260523/rabota-870155427.html
В "Авито Работе" рассказали о росте интереса к вахте среди бурильщиков
В "Авито Работе" рассказали о росте интереса к вахте среди бурильщиков - 23.05.2026, ПРАЙМ
В "Авито Работе" рассказали о росте интереса к вахте среди бурильщиков
Число кандидатов на должность бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, за год выросло в 2,2 раза, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T04:16+0300
2026-05-23T04:16+0300
2026-05-23T04:16+0300
бизнес
россия
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870155427.jpg?1779499019
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Число кандидатов на должность бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, за год выросло в 2,2 раза, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"Можно отметить рост интереса к вахтовой занятости среди специалистов рабочих профессий. В целом по России число резюме бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, увеличилось в 2,2 раза (+122%) год к году, а средние зарплатные ожидания таких кандидатов выросли на 20% и достигли 198 400 рублей в месяц", - сказал он.
Ранее в "Авито Работе" выяснили, что зарплатные предложения бурильщиков выросли за зиму 2025-2026 года сильнее всего в нефтегазовой отрасли - на 60%, до 200 тысяч рублей.
Лидером среди федеральных округов по динамике числа резюме бурильщиков с готовностью к вахте стал Приволжский, там количество таких резюме выросло в 2 раза, а средние зарплатные ожидания составили 163 533 рубля в месяц.
На втором месте - Сибирский федеральный округ, где рост числа резюме достиг 74%, а зарплатные ожидания выросли до 220 317 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ: количество резюме с упоминанием вахтового графика здесь увеличилось на 50%, а средние зарплатные ожидания составили 212 245 рублей в месяц.
"Рост числа кандидатов, готовых к переезду и вахтовой занятости, во многом объясняется сохраняющимся высоким уровнем заработных плат в нефтегазовой отрасли, а также расширением географии проектов и спросом на специалистов в удаленных производственных регионах. Для многих соискателей вахтовый формат остается возможностью получить более высокий доход и стабильную занятость вне зависимости от региона проживания", - добавил Губанов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, авито работа
Бизнес, РОССИЯ, Авито Работа
В "Авито Работе" рассказали о росте интереса к вахте среди бурильщиков
"Авито Работа": число бурильщиков, готовых к вахте, выросло в 2,2 раза
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Число кандидатов на должность бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, за год выросло в 2,2 раза, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"Можно отметить рост интереса к вахтовой занятости среди специалистов рабочих профессий. В целом по России число резюме бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, увеличилось в 2,2 раза (+122%) год к году, а средние зарплатные ожидания таких кандидатов выросли на 20% и достигли 198 400 рублей в месяц", - сказал он.
Ранее в "Авито Работе" выяснили, что зарплатные предложения бурильщиков выросли за зиму 2025-2026 года сильнее всего в нефтегазовой отрасли - на 60%, до 200 тысяч рублей.
Лидером среди федеральных округов по динамике числа резюме бурильщиков с готовностью к вахте стал Приволжский, там количество таких резюме выросло в 2 раза, а средние зарплатные ожидания составили 163 533 рубля в месяц.
На втором месте - Сибирский федеральный округ, где рост числа резюме достиг 74%, а зарплатные ожидания выросли до 220 317 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ: количество резюме с упоминанием вахтового графика здесь увеличилось на 50%, а средние зарплатные ожидания составили 212 245 рублей в месяц.
"Рост числа кандидатов, готовых к переезду и вахтовой занятости, во многом объясняется сохраняющимся высоким уровнем заработных плат в нефтегазовой отрасли, а также расширением географии проектов и спросом на специалистов в удаленных производственных регионах. Для многих соискателей вахтовый формат остается возможностью получить более высокий доход и стабильную занятость вне зависимости от региона проживания", - добавил Губанов.