В РАН назвали права человека самой неосвоенной частью взаимодействия с ИИ - 23.05.2026, ПРАЙМ
В РАН назвали права человека самой неосвоенной частью взаимодействия с ИИ
2026-05-23T00:27+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Самой неосвоенной частью взаимодействия людей с новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, являются права человека, поделилась мнением в беседе с РИА Новости зампрезидента РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
В пятницу в Технопарке "Сколково" проходит XXI Международная школа-практикум молодых ученых-юристов "Искусственный интеллект, информация и право" на котором представители науки, органов государственной власти и бизнеса обсудили вопросы информационных технологий будущего и векторы развития современного права.
"Я думаю, что если закон о регулировании отдельных вопросов, связанных с использованием искусственного интеллекта, состоится, то, в первую очередь, конечно, коррекции должны подвергнуться закон об информации, информационных технологиях и закон о персональных данных", - сказала Хабриева.
По ее мнению, эта коррекция поменяет концепцию цифрового кодекса, который по замыслу должен все унифицировать.
"Если говорить не о чисто юридико-технических задачах, то я думаю сейчас самая неосвоенная часть в плане взаимодействия человека и новых технологий, в том числе искусственного интеллекта - это права человека", - сказала зампрезидента РАН.
В качестве примера она привела Латинскую Америку, где в Конституции уже закреплено право на ментальную неприкосновенность - защиту наших ментальной целостности и сознания от воздействия новых технологий. Кроме того, продолжила академик, необходимо заняться вопросом защиты цифрового образа человека.
"Я думаю, это самое главное, потому что в основе современного права, надеюсь это не изменится, это человек", - подытожила Хабриева.
В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
 
