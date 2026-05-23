https://1prime.ru/20260523/razvedka-870153723.html

ФСБ рассекречены данные о подготовке немецкой разведкой украинской агентуры

ФСБ рассекречены данные о подготовке немецкой разведкой украинской агентуры - 23.05.2026, ПРАЙМ

ФСБ рассекречены данные о подготовке немецкой разведкой украинской агентуры

Германская военная разведка в годы Второй мировой войны в специальном лагере готовила свою агентуру из числа советских военнопленных-украинцев, пропитывая их... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T00:46+0300

2026-05-23T00:46+0300

2026-05-23T01:22+0300

россия

экономика

мировая экономика

украина

рф

европа

владимир путин

владимир мединский

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870153723.jpg?1779488564

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Германская военная разведка в годы Второй мировой войны в специальном лагере готовила свою агентуру из числа советских военнопленных-украинцев, пропитывая их идеями украинского шовинизма и ненавистью ко всему русскому на основе откровенной псевдоисторической ахинеи, говорится в рассекреченных архивных материалах ФСБ России. В годы Второй мировой войны возле германского города Шлос-Хольте-Штукенброк располагался лагерь для военнопленных "Шталаг 326". Подавляющим большинством его узников были бывшие военнослужащие Красной армии. После освобождения лагеря в мае 1945 года советская военная контрразведка "Смерш" установила, что в составе "Шталаг 326" функционировал особый лагерь ("Зондерлагерь") с дислокацией в городе Мюнстере, и где содержались военнопленные украинской национальности. Этот лагерь был образован в январе 1943 года сотрудниками гитлеровской военной разведки абвера. Фактически "Зондерлагерь" был разведывательной школой, где готовили агентуру из числа украинцев. Лагерь имел два филиала: первый в Мюнстере, второй – в городе Иббенбюрене. "Лица, содержащиеся в указанных филиалах, воспитывались в духе ненависти к русскому народу, якобы угнетавшему украинскую нацию. Пройдя соответствующую подготовку, они направлялись в так называемые "рабочие команды" концентрационных лагерей, где привлекались к контрразведывательной работе. Часть из них перебрасывалась в тыл Красной армии с разведывательными заданиями", - отмечается в сообщении ФСБ. Контрразведка "Смерш" получила сведение о том, как нацисты пытались вербовать в украинские националисты узников "Зондерлагеря". "Метод воспитания людей внутри лагеря проходил очень осторожно, прикрывая лозунгами "За свободную и самостоятельную Украину чисто национальную" и "Помочь своим братьям-украинцам". Новоприезжим сначала устраивались лекции отдельно от давно пребывающих здесь", - говорилось в донесении отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" лагеря при 236-м армейском запасном стрелковом полке от 8 мая 1945 года, составленном на основании показаний бывших агентов "Зондерлагеря". На этих лекциях говорилось об "украинской нации" и ее "арийской чистоте", о ее минувшей самостоятельности и бывших порядках. "Старались втолковать в голову то, что украинец и русский - это две большие разницы, что украинец, мол, был, есть и должен быть выше других наций, особенно русской и польской. Идея всех этих лекций была совсем похожа на немецкую, гитлеровскую идею", - отмечалось в документе. При этом якобы история Украины в "Зондерлагере" преподносилась прямо с каменного века. В донесении того же отдела "Смерш" от 29 мая 1945-го отдельный фрагмент был посвящен идеологической обработке военнопленных-украинцев в "Зондерлагере". "Идеологическая подготовка отвечала целям и задачам организации лагеря… Каждый украинец должен быть готов отдать жизнь за освобождение Украины. Для достижения этой цели, воспитание такого духа предполагалось достичь путем изучения истории Украины", - говорилось в донесении. Изучение "истории" Украины здесь делилось на три периода – "Образование Украины и ее распад", "Запорожская Сечь и Богдан Хмельницкий", "Гражданская война". "При изучении первого периода от каждого украинца добивались, чтобы он усвоил, что, когда создалась Украина, она называлась "Русь", а русских как таковых и не было в помине, гораздо позже смесь финнов с монголами украли у украинцев название Россия и стали себя называть так", - говорилось в документе. И при изучении второго и третьего "периода" слушателям с помощью лживых псевдоисторических тезисов вбивали в голову, что русские – враги украинцев. Контрразведчикам "Смерш" также удалось получить инструкцию работавших в "Зондерлагере" офицеров абвера, предназначенную для руководства украинцами-штатными осведомителями германской военной разведки в лагерях для военнопленных. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле большевистских руководителей. Тогда российский лидер напомнил, что советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. После Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, часть венгерских территорий и часть румынских. Глава российского государства также отмечал, что русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы, а интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в мае 2025 года заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". По его словам, даже основоположник украинской историографии Михаил Грушевский фактически переписывал историю, попросту меня слова "русский" на "украинский", тем самым придумывая украинское государство.

украина

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, европа, владимир путин, владимир мединский, фсб