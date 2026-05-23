https://1prime.ru/20260523/razvozhaev-870159558.html

На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо

На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо - 23.05.2026, ПРАЙМ

На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо

Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы "ТЭС" в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T09:56+0300

2026-05-23T09:56+0300

2026-05-23T09:56+0300

севастополь

михаил развожаев

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8ddda188bd03bbf15f11f097a4d12906.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы "ТЭС" в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе ощутилась нехватка топлива на АЗС, власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничение на покупку топлива до 20 литров за один раз. "Работаем над стабилизацией ситуации с обеспечением Севастополя топливом. Ночью на заправки ТЭС привезли 95-й бензин и дизель, на АТАН топливо привезут сегодня в течение дня", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". До стабилизации ситуации продажа ограничена 20 литрами "в один автомобиль или одну канистру", напомнил он. Наибольшее количество АЗС в регионе имеют компании "ТЭС" и "АТАН".

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, михаил развожаев, россия