На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо
2026-05-23T09:56+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы "ТЭС" в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе ощутилась нехватка топлива на АЗС, власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничение на покупку топлива до 20 литров за один раз. "Работаем над стабилизацией ситуации с обеспечением Севастополя топливом. Ночью на заправки ТЭС привезли 95-й бензин и дизель, на АТАН топливо привезут сегодня в течение дня", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". До стабилизации ситуации продажа ограничена 20 литрами "в один автомобиль или одну канистру", напомнил он. Наибольшее количество АЗС в регионе имеют компании "ТЭС" и "АТАН".
