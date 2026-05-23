Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнят

Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнятся новыми сведениями – записями о сетевых (IP) адресах, используемых для легального майнинга цифровой валюты... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T01:13+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнятся новыми сведениями – записями о сетевых (IP) адресах, используемых для легального майнинга цифровой валюты, говорится в сообщении Минфина России.
"Соответствующее постановление правительства РФ утверждено. Решение направлено на повышение прозрачности отрасли и позволит выявлять и пресекать незаконную деятельность организаций и предпринимателей по майнингу цифровой валюты", - отмечается в сообщении.
По действующим нормам, осуществлять добычу цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после включения в специальные реестры, которые ведет ФНС.
Данные из реестров не публикуются в открытом доступе и могут предоставляться только по запросу органов власти, судов, Банка России, операторов энергосетей. Это необходимо в том числе для мониторинга оборота цифровых валют, анализа финансовых рисков, расследования правонарушений и контроля за нагрузкой на электросети.
При выявлении недостоверных сведений, несоблюдении антиотмывочного законодательства и других нарушениях майнеры и операторы майнинговой инфраструктуры исключаются из реестров.
