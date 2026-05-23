Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнят

Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнятся новыми сведениями – записями о сетевых (IP) адресах, используемых для легального майнинга... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T01:13+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнятся новыми сведениями – записями о сетевых (IP) адресах, используемых для легального майнинга цифровой валюты, говорится в сообщении Минфина России. "Соответствующее постановление правительства РФ утверждено. Решение направлено на повышение прозрачности отрасли и позволит выявлять и пресекать незаконную деятельность организаций и предпринимателей по майнингу цифровой валюты", - отмечается в сообщении. По действующим нормам, осуществлять добычу цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после включения в специальные реестры, которые ведет ФНС. Данные из реестров не публикуются в открытом доступе и могут предоставляться только по запросу органов власти, судов, Банка России, операторов энергосетей. Это необходимо в том числе для мониторинга оборота цифровых валют, анализа финансовых рисков, расследования правонарушений и контроля за нагрузкой на электросети. При выявлении недостоверных сведений, несоблюдении антиотмывочного законодательства и других нарушениях майнеры и операторы майнинговой инфраструктуры исключаются из реестров.

технологии, финансы, рф, минфин, фнс россии, фнс