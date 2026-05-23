https://1prime.ru/20260523/regiony-870154342.html
Правовой режим для с/х дронов распространят еще на пять регионов
Правовой режим для с/х дронов распространят еще на пять регионов - 23.05.2026, ПРАЙМ
Правовой режим для с/х дронов распространят еще на пять регионов
Экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных дронов распространят еще на пять регионов России, выяснило РИА Новости из постановления правительства... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T01:55+0300
2026-05-23T01:55+0300
2026-05-23T02:38+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870154342.jpg?1779493104
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных дронов распространят еще на пять регионов России, выяснило РИА Новости из постановления правительства России. "Экспериментальный правовой режим устанавливается на территориях Республики Татарстан, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Челябинской областей", - говорится в сообщении. Таким образом, режим вводится в Красноярском крае, Иркутской, Калининградской, Омской и Томской областях. Эксперимент продлится до 26 сентября 2029 года, указано в документе. Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, красноярский край
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Правовой режим для с/х дронов распространят еще на пять регионов
Правовой режим для сельскохозяйственных дронов распространят еще на пять регионов
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных дронов распространят еще на пять регионов России, выяснило РИА Новости из постановления правительства России.
"Экспериментальный правовой режим устанавливается на территориях Республики Татарстан, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.
Таким образом, режим вводится в Красноярском крае, Иркутской, Калининградской, Омской и Томской областях.
Эксперимент продлится до 26 сентября 2029 года, указано в документе. Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.
Это позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.