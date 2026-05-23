Правовой режим для с/х дронов распространят еще на пять регионов

Экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных дронов распространят еще на пять регионов России, выяснило РИА Новости из постановления правительства... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T02:38+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных дронов распространят еще на пять регионов России, выяснило РИА Новости из постановления правительства России. "Экспериментальный правовой режим устанавливается на территориях Республики Татарстан, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Челябинской областей", - говорится в сообщении. Таким образом, режим вводится в Красноярском крае, Иркутской, Калининградской, Омской и Томской областях. Эксперимент продлится до 26 сентября 2029 года, указано в документе. Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.

