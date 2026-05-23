В России подешевело мороженое
2026-05-23T04:47+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15% - цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 грамм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Мороженое весом 70 граммов можно купить от 17 рублей, причем за неделю цены на него снизились примерно на 15%, мороженое весом 100 граммов - от 44 рублей", - сказал он. Богданов отметил, что хотя основу продаж формируют классические форматы, одним из драйверов роста становятся ЗОЖ-новинки: по итогам 2025 года продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином - в 3,5 раза. По его словам, в жаркую погоду спрос на воду и безалкогольные напитки традиционно повышается как минимум на 20%. Наиболее востребованы в этой категории бутилированная вода, квас и морс, причем продажи растут как в офлайн, так и в онлайн-каналах. В онлайн-заказах выше спрос на воду и соки в больших упаковках. "Цены на этой неделе остаются доступными: лечебно-минеральная вода начинается от 40 рублей за бутылку объемом 1,5 литра, квас - от 80 рублей за бутылку того же объема", - рассказал Богданов.
РИА Новости: мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15 процентов
