Президент Чехии выступил с громким призывом в отношении России

Глава Чехии Петр Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса."Россия <…> в... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T17:48+0300

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава Чехии Петр Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса."Россия <…> в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — заявил он в интервью Guardian.Кроме того, он раскритиковал неспособность Европы определить свою политику в отношении Москвы и то, как могла бы выглядеть потенциальная послевоенная система безопасности.На этой неделе в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога из-за появления БПЛА. Ранее там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им предупреждение из-за решения открыть небо для беспилотников, атакующих Россию.

