Президент Чехии выступил с громким призывом в отношении России - 23.05.2026, ПРАЙМ
Президент Чехии выступил с громким призывом в отношении России
17:48 23.05.2026
 
Президент Чехии выступил с громким призывом в отношении России

Президент Чехии призвал страны НАТО проявить решительность в отношении РФ

Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава Чехии Петр Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса.

"Россия <…> в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — заявил он в интервью Guardian.
Кроме того, он раскритиковал неспособность Европы определить свою политику в отношении Москвы и то, как могла бы выглядеть потенциальная послевоенная система безопасности.

На этой неделе в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога из-за появления БПЛА. Ранее там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.

С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им предупреждение из-за решения открыть небо для беспилотников, атакующих Россию.
