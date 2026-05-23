"Будут последствия". В США всполошились после предупреждения России - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Будут последствия". В США всполошились после предупреждения России
Совместные ядерные маневры России и Белоруссии стали серьезным сигналом для западных стран на фоне усиления напряженности с Москвой, пишет Military Watch... | 23.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Совместные ядерные маневры России и Белоруссии стали серьезным сигналом для западных стран на фоне усиления напряженности с Москвой, пишет Military Watch Magazine."В ходе учений было продемонстрировано разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала, что имеет особое значение в период высокой напряженности в отношениях между Москвой и Западным блоком. Влияние ядерного потенциала России на сдерживание военных действий Запада, о котором неоднократно упоминали официальные лица из государств — членов НАТО, укрепило консенсус о жизненной важности этих сил в стране", — говорится в публикации.Как отмечает издание, в рамках маневров были использованы шесть разновидностей вооружений с ядерным потенциалом. Особое внимание авторы материала уделили гиперзвуковой ракете "Циркон"."Поступление на вооружение все большего числа этих ракет — в том числе на атомных подводных лодках проекта "Ясень", дальность которых практически безгранична, — будет иметь очень серьезные последствия для способности вооруженных сил России наносить удары тактическим ядерным оружием", — резюмируется в статье.Минобороны России в четверг сообщило о проведении совместных ядерных учений с вооруженными силами Белоруссии. В них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть подразделений Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют свыше 64 тысяч военнослужащих и более 7800 единиц вооружения и техники.Во время учений также была отработана совместная подготовка и применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
MWM: учения Москвы и Минска стали предупреждением Западу на фоне кризиса

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Запуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты "Циркон". Архивное фото
