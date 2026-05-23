Туроператор находится на связи с пострадавшими в ДТП в Турции россиянами
2026-05-23T13:35+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшими в ДТП в Турции российскими туристами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в субботу в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, госпитализированы не менее 14 россиян. "Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшими в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье и оказывают всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении в РСТ. По их словам, по предварительным данным, серьезных травм у туристов нет — ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести. "В автобусе находились 14 российских туристов, следовавших на экскурсию из Кемера в Памуккале", - заключили в РСТ. Двоим из пострадавших в ДТП в Анталье россиян планируется провести хирургические операции, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
РСТ: туроператор и страховая компания на связи с пострадавшими в ДТП в Турции россиянами