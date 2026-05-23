Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими державами мирового уровня - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260523/sadovnichij-870156640.html
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими державами мирового уровня
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими державами мирового уровня - 23.05.2026, ПРАЙМ
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими державами мирового уровня
Россия и Китай являются двумя ведущими державами мирового уровня, которые обладают исключительными знаниями и технологиями, сообщил РИА Новости ректор... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T05:41+0300
2026-05-23T05:41+0300
экономика
россия
китай
рф
кнр
владимир путин
си цзиньпин
мгу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870156640.jpg?1779504101
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай являются двумя ведущими державами мирового уровня, которые обладают исключительными знаниями и технологиями, сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. "Россия и Китай – две ведущие научные державы мирового уровня, мы обладаем такими знаниями и технологиями, которые доступны немногим ведущим государствам", - сказал Садовничий. Он добавил, что в сотрудничество необходимо вовлекать не только страны евразийского пространства, но и обращаться к странам БРИКС и всего Глобального Юга. "Следует понимать, какие вызовы стоят перед мировым сообществом, какие знания и технологии востребованы в самых разных уголках нашей планеты", - добавил ректор МГУ. Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, кнр, владимир путин, си цзиньпин, мгу
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, МГУ
05:41 23.05.2026
 
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими державами мирового уровня

Ректор МГУ Садовничий: Россия и Китай обладают исключительными знаниями и технологиями

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай являются двумя ведущими державами мирового уровня, которые обладают исключительными знаниями и технологиями, сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Россия и Китай – две ведущие научные державы мирового уровня, мы обладаем такими знаниями и технологиями, которые доступны немногим ведущим государствам", - сказал Садовничий.
Он добавил, что в сотрудничество необходимо вовлекать не только страны евразийского пространства, но и обращаться к странам БРИКС и всего Глобального Юга.
"Следует понимать, какие вызовы стоят перед мировым сообществом, какие знания и технологии востребованы в самых разных уголках нашей планеты", - добавил ректор МГУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФКНРВладимир ПутинСи ЦзиньпинМГУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала