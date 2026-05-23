https://1prime.ru/20260523/smi-870165789.html

СМИ: британские оборонные компании переезжают в США из-за делового климата

СМИ: британские оборонные компании переезжают в США из-за делового климата - 23.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: британские оборонные компании переезжают в США из-за делового климата

Британские оборонные компании переезжают в США из-за излишнего регулирования и неблагоприятного делового климата, пишет газета i Paper со ссылкой на... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T18:35+0300

2026-05-23T18:35+0300

2026-05-23T18:35+0300

вооружения

мировая экономика

сша

европа

великобритания

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Британские оборонные компании переезжают в США из-за излишнего регулирования и неблагоприятного делового климата, пишет газета i Paper со ссылкой на представителей отрасли. "Британские оборонные компании переезжают в США… Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании", - пишет издание. Исполнительный директор отраслевого объединения ADS Group Кевин Крейвен заявил изданию, что рынок США всегда привлекал к себе компании, но в последнее время проблема "утечки мозгов" в оборонной сфере для Британии стала особенно острой. По его словам, число членов ассоциации, рассматривающих возможность переезда, утроилось за последние два года. Другой источник в отрасли сообщил о по меньшей мере пяти фирмах, занятых в сферах БПЛА и искусственного интеллекта, которые планируют переехать в США. "У США самый большой в истории оборонный бюджет, о котором только что объявил президент Дональд Трамп. В Европе действует инициатива (по оборонным займам – ред.) SAFE. В НАТО, если брать за основу процент от ВВП, Великобритания сейчас занимает 12-е место в рейтинге расходов на оборону, тогда как раньше мы были третьими", - сказал Крейвен. Проблема в последнее время усугубилась из-за задержки с публикацией плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan), подчеркивает издание. План должен был быть опубликован осенью 2025 года, однако из-за дыры в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован. Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны. По данным газеты, недавно из-за задержки с выделением финансирования обанкротилась одна из британских аэрокосмических компаний, которая работала над заменой истребителей пилотажной группы "Красные стрелы" (Red Arrows).

https://1prime.ru/20260514/promyshlennost-869930041.html

сша

европа

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, европа, великобритания, дональд трамп, нато