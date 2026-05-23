В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов
Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, сообщает авиагавань. | 23.05.2026, ПРАЙМ
СОЧИ, 23 мая - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, сообщает авиагавань. Росавиация ранее сообщала об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи минувшей ночью, они действовали около шести часов. "Задержано (более двух часов) - 12 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Уточняется, что обстановка в аэропорту спокойная, авиагавань работает штатно. По состоянию на 14.55 мск обслужено более 9 тысяч пассажиров. Пассажиров двух задержанных рейсов расселили в гостиницах. Также на запасном аэродроме остается один борт по решению авиакомпании. В аэропорту также предупреждают, что время прохождения госграницы на международных рейсах может быть увеличено, это связано с одновременной проверкой пассажиров сразу нескольких бортов.
