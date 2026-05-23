Кошта заявил о переходе отношений ЕС и Мексики на новый уровень - 23.05.2026, ПРАЙМ
Кошта заявил о переходе отношений ЕС и Мексики на новый уровень
Подписание обновленного Глобального соглашения между Мексикой и Европейским союзом позволит вывести отношения сторон на новый уровень зрелости и амбиций, заявил | 23.05.2026, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
мексика
брюссель
евросовет
ес
Глава Евросовета Кошта: соглашение между Мексикой и ЕС выведет отношения на новый уровень

МЕХИКО, 23 мая - ПРАЙМ. Подписание обновленного Глобального соглашения между Мексикой и Европейским союзом позволит вывести отношения сторон на новый уровень зрелости и амбиций, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита в Мехико.
"C подписанием модернизированного Глобального соглашения и Временного соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Мексикой наши отношения перейдут на новый уровень большей зрелости и амбиций", - сказал Кошта на церемонии в Национальном дворце в Мехико.
Глава Евросовета подчеркнул, что Брюссель рассматривает Мексику как "естественного союзника" и надежного партнера в нынешней геополитической ситуации, разделяющего ценности демократии и защиты прав человека.
"Это соглашение устранит тарифы, усилит торговлю и инвестиции, создаст процветание за счет диверсификации наших экономик, сокращения чрезмерной зависимости и укрепления нашей устойчивости", - заявил председатель Европейского совета.
При этом он отдельно подчеркнул, что документ имеет не только экономическое, но и политическое значение.
"Это подлинная геополитическая декларация. Оно демонстрирует нашу приверженность справедливой торговле, совместному процветанию, устойчивому развитию и сотрудничеству, основанным на правилах", - сказал Кошта.
По словам главы Евросовета, Евросоюз намерен поддержать мексиканскую экономическую программу "План Мексика" через европейскую инвестиционную инициативу Global Gateway, а также "совместно продвигать реформу Организации Объединенных Наций и защищать международный порядок, основанный на международном праве и многосторонности".
Предыдущее Глобальное соглашение между Мексикой и ЕС вступило в силу в 2000 году, переговоры о его модернизации начались в 2016 году. Обновленный документ предусматривает дальнейшее снижение торговых барьеров, расширение доступа на рынки, новые правила госзакупок и усиление сотрудничества в сферах климата, безопасности и цифровой экономики.
 
