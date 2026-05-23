Названы способы отчитаться о движении средств по зарубежным счетам
Названы способы отчитаться о движении средств по зарубежным счетам
2026-05-23T03:07+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Отчитаться перед налоговой о движении средств по зарубежным счетам и электронным кошелькам можно несколькими способами, рассказала РИА Новости глава российского Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении средств по ним за 2025 год. Это касается физлиц - граждан РФ; иностранцев, постоянно проживающих в России на основании вида на жительство; а также лиц без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня. "Представить отчет проще всего через личный кабинет налогоплательщика. Можно "по-старому": лично на приеме, по почте, через представителя. Обращаться надо в инспекцию Федеральной налоговой службы по месту жительства (пребывания)", - сказала Мемрук. Как отмечала ранее ФНС, в личном кабинете налогоплательщика уже предзаполнены персональные данные и сведения о зарубежном счете или электронном кошельке. Остается только внести суммы оборотов и остатков денежных средств и иных финансовых активов за 2025 год. Если нет регистрации, то для подачи отчета можно обратиться в ИФНС по месту нахождения принадлежащей недвижимости. В случае, если нет ни регистрации, ни недвижимости, можно обратиться в любую ИФНС, которая работает с физлицами, уточнила аналитик.
03:07 23.05.2026
 
Названы способы отчитаться о движении средств по зарубежным счетам

