Россия в первом квартале 2026 года сократила импорт табака из ЕС
2026-05-23T12:21+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Поставки табака и табачных изделий из ЕС в Россию в первом квартале 2026 года снизились почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, подсчитав данные Евростата. Так, за январь-март экспорт табака и табачных изделий из ЕС в РФ составил 64,1 миллиона евро, что в 1,5 раза меньше, чем почти 100 миллионов евро в 2025 году. При этом в марте объем экспорта составил 22,9 миллиона евро - на 6% больше в месячном выражении и на 21,4% меньше в годовом. Больше всего по итогам первого квартала этого года ЕС поставлял в РФ табачное сырье - на 32,4 миллиона евро, что почти вдвое меньше, чем год назад. Также Россия импортировала сигары и сигареты - на 24,8 миллиона евро (на 18% меньше, чем год назад), другую продукцию, содержащую табак - 3,8 миллиона (-1,5%) и промышленно изготовленный табак - 3,04 миллиона (-58,5%).
бизнес, мировая экономика, рф, ес, евростат
